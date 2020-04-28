В Украине завтра будет тепло, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)
Местами температура до +25°.
Согласно данным Погода УНИАН, 29 апреля в Украине практически без осадков, температура до +25°.
Закарпатье всколыхнуло землетрясение
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +2°, днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +3°, днем до +19°.
На западе местами пройдут дожди. Температура ночью до +8°, днем до +25°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +24°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +7°, днем до +24°.
Согласно народному прогнозу, 29 апреля - Ирина. Смотрели: если днем вода бежала в оврагах весело, а к вечеру замерзала, то урожай будет плохим.
Прогноз погоды в Украине на среду, 29 апреля
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Погода в Украине
- Винница+19°... +6°
- Днепр+17°... +5°
- Донецк+17°... +3°
- Житомир+20°... +6°
- Запорожье+19°... +5°
- Ивано-Франковск+22°... +5°
- Киев+19°... +7°
- Кировоград+20°... +9°
- Луганск+15°... +4°
- Луцк+22°... +7°
- Львов+21°... +6°
- Николаев+20°... +9°
- Одесса+17°... +9°
- Полтава+16°... +7°
- Ровно+22°... +7°
- Симферополь+16°... +3°
- Сумы+15°... +6°
- Тернополь+20°... +5°
- Харьков+15°... +7°
- Херсон+20°... +8°
- Хмельницкий+21°... +5°
- Черкассы+18°... +8°
- Чернигов+19°... +9°
- Черновцы+20°... +7°
Виргиния, США
+8°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+6 °
Влажность:81 %
Давление:757 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков:25 %
Восход:06:14
Закат20:00
Видимость:16 км
Фаза луны:
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