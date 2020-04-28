В Украине завтра будет тепло, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)

Местами температура до +25°.

Завтра в Украине будет тепло / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 29 апреля в Украине практически без осадков, температура до +25°.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +2°, днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +3°, днем до +19°.

На западе местами пройдут дожди. Температура ночью до +8°, днем до +25°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +24°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +7°, днем до +24°.

Согласно народному прогнозу, 29 апреля - Ирина. Смотрели: если днем вода бежала в оврагах весело, а к вечеру замерзала, то урожай будет плохим.

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