В Украине завтра будет тепло, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 28 апреля 2020
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Местами температура до +25°.

Завтра в Украине будет тепло / Фото УНИАН
Завтра в Украине будет тепло / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 29 апреля в Украине практически без осадков, температура до +25°.

Закарпатье всколыхнуло землетрясение

Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +2°, днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +3°, днем до +19°.

На западе местами пройдут дожди. Температура ночью до +8°, днем до +25°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +24°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +7°, днем до +24°.

Согласно народному прогнозу, 29 апреля - Ирина. Смотрели: если днем вода бежала в оврагах весело, а к вечеру замерзала, то урожай будет плохим.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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