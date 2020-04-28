Жары не будет: синоптик удивил прогнозом погоды на лето

15:25, 28 апреля 2020
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В этом году 40-градусной жары в Украине не будет.

Лето в Украине не будет жарким / УНИАН
Лето в Украине не будет жарким / УНИАН

Погода летом 2020 года в Украине не будет жаркой, несмотря на аномально теплую зиму и раннюю весну.

В Киеве начало года оказалось самым теплым за 140 лет

Об этом "Обозревателю" рассказал кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич.

По его словам, периоды жары, конечно же, летом будут наблюдаться, но украинцам не стоит ждать чего-то экстремального.

"Вряд ли будет 40 градусов жары. Потому что после теплой зимы, а особенно рекордно теплой, лето, как правило, не такое жаркое", - рассказал Кибальчич.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач сообщил, что начало лета 2020 в Украине будет теплым, а в июле придет настоящая жара.

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Теги: #погода#лето
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