Жары не будет: синоптик удивил прогнозом погоды на лето

В этом году 40-градусной жары в Украине не будет.

Лето в Украине не будет жарким / УНИАН

Погода летом 2020 года в Украине не будет жаркой, несмотря на аномально теплую зиму и раннюю весну.

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Об этом "Обозревателю" рассказал кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич.

По его словам, периоды жары, конечно же, летом будут наблюдаться, но украинцам не стоит ждать чего-то экстремального.

"Вряд ли будет 40 градусов жары. Потому что после теплой зимы, а особенно рекордно теплой, лето, как правило, не такое жаркое", - рассказал Кибальчич.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач сообщил, что начало лета 2020 в Украине будет теплым, а в июле придет настоящая жара.