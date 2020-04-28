Север Испании накрыл мощный ливень с градом
Улицы превратились в реки.
В городе Бараньяйн в испанском автономном сообществе Наварра прошел мощный ливень, который сопровождался градом.
По улицам устремились потоки воды. Местные жители делятся видео стихии в соцсетях, передает Stormnews.
?️?️ Impresionantes imágenes las que nos deja una tormenta con granizo en toda la Cuenca de Pamplona.— Navarra Televisión (@NavarraTV) April 25, 2020
? Aquí Barañáin.
Navarra en alerta https://t.co/ytOzX37jks#noticiasNATVpic.twitter.com/3sOwvWgLIT
Напомним, на северо-западе американского штата Луизиана прошел сильный шторм.
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