Север Испании накрыл мощный ливень с градом

11:53, 28 апреля 2020
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Улицы превратились в реки.

Север Испании накрыл мощный ливень с градом  / twitter.com/Robocariz
Север Испании накрыл мощный ливень с градом  / twitter.com/Robocariz

В городе Бараньяйн в испанском автономном сообществе Наварра прошел мощный ливень, который сопровождался градом. 

По улицам устремились потоки воды. Местные жители делятся видео стихии в соцсетях, передает Stormnews

Напомним, на северо-западе американского штата Луизиана прошел сильный шторм.

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Теги: #погода#Град#ливень
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