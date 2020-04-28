В Луизиане выпал огромный град (видео)

10:51, 28 апреля 2020
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От града пострадал город Босье.

В Луизиане выпал огромный град / twitter.com/CWatkinsNews
В Луизиане выпал огромный град / twitter.com/CWatkinsNews

На северо-западе американского штата Луизиана прошел сильный шторм.

От непогоды пострадали приходы Босье и Каддо, передает Stormnews

В Босье град размером с бейсбольный мяч побил дома и автомобили. Местные жители делятся фотографиями и видео ненастной погоды и ее последствий в соцсетях.

Напомним, на уезд Пинтан Цяньнань-Буи-Мяоского автономного округа китайской провинции Гуйчжоу обрушился сильный шторм

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Теги: #погода#США#Град
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