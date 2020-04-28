Очаг землетрясения находился в районе города Ужгород.

Закарпатье всколыхнуло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 28 апреля, в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,7.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Очаг землетрясения находился в районе города Ужгород, на глубине около 3 км.

Землетрясение такой силы может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Напомним, 25 апреля жители Одессы и Одесской области почувствовали отголоски землетрясения в Румынии.