Закарпатье всколыхнуло землетрясение
Очаг землетрясения находился в районе города Ужгород.
Во вторник, 28 апреля, в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,7.
В случае сильного землетрясения на север Японии может обрушится 20-метровое цунами
Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.
Очаг землетрясения находился в районе города Ужгород, на глубине около 3 км.
Землетрясение такой силы может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах.
Напомним, 25 апреля жители Одессы и Одесской области почувствовали отголоски землетрясения в Румынии.
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