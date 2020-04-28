В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +17

В столице сегодня немного потеплеет.

В Киеве сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 28 апреля в Киеве без осадков, температура днем до +17°.

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Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +13°. Ветер переменный, до 4,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:39, а зайдет в 20:12.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 28 апреля, в Украине без осадков, температура до +21°.

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