Сегодня в Украине без осадков, температура днем до +21° (карта)
Теплее всего будет на западе.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 28 апреля, в Украине без осадков, температура до +21°.
Погода на неделю: в Украину придут дожди и потепление до +25° (карта)
Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +3°, днем до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +3°, днем до +19°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +6°, днем до +21°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +8°, днем до +18°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +7°, днем до +18°.
Согласно народному прогнозу, 28 апреля - Пудов день. Если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться, то следует ждать перемены погоды и дождя.
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- Винница+18°... +7°
- Днепр+17°... +5°
- Донецк+16°... +2°
- Житомир+19°... +7°
- Запорожье+18°... +5°
- Ивано-Франковск+22°... +6°
- Киев+19°... +7°
- Кировоград+19°... +10°
- Луганск+15°... +3°
- Луцк+21°... +7°
- Львов+20°... +6°
- Николаев+20°... +9°
- Одесса+19°... +9°
- Полтава+15°... +8°
- Ровно+22°... +7°
- Симферополь+16°... +3°
- Сумы+15°... +7°
- Тернополь+21°... +7°
- Харьков+15°... +7°
- Херсон+20°... +6°
- Хмельницкий+21°... +6°
- Черкассы+18°... +9°
- Чернигов+20°... +9°
- Черновцы+20°... +8°
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+4 °
Влажность:82 %
Давление:758 мм
Ветер: 2.7 м/с
Вероятность осадков:25 %
Восход:06:14
Закат20:00
Видимость:16 км
Фаза луны:
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