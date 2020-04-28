Сегодня в Украине без осадков, температура днем до +21° (карта)

08:00, 28 апреля 2020
32
0

Теплее всего будет на западе.

В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН
В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 28 апреля, в Украине без осадков, температура до +21°.

Погода на неделю: в Украину придут дожди и потепление до +25° (карта)

Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +3°, днем до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +3°, днем до +19°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +6°, днем до +21°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +8°, днем до +18°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +7°, днем до +18°.

Прогноз на 28 апреля / УНИАН
Прогноз на 28 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 28 апреля - Пудов день. Если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться, то следует ждать перемены погоды и дождя.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода
Читайте также
Астрологи назвали три знака Зодиака, чья жизнь кардинально изменится до конца апреля Астрологи назвали три знака Зодиака, чья жизнь кардинально изменится до конца апреля
Три знака Зодиака ждет большая удача на этой неделе - прогноз астролога Три знака Зодиака ждет большая удача на этой неделе - прогноз астролога
Астролог составила гороскоп на неделю 27 апреля - 3 мая Астролог составила гороскоп на неделю 27 апреля - 3 мая
Астрологи назвали знаки Зодиака, чья жизнь в мае круто изменится Астрологи назвали знаки Зодиака, чья жизнь в мае круто изменится
Астрологи назвали знаки Зодиака, которые обманут вас при первой возможности Астрологи назвали знаки Зодиака, которые обманут вас при первой возможности
День Святой Троицы 2020: когда отмечают Зеленые праздники День Святой Троицы 2020: когда отмечают Зеленые праздники
26 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать 26 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Погода в Украине
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
82 %
758 мм
2.7 м/с
25 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять