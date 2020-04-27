Завтра в Украине без осадков, температура днем до +21° (видеопрогноз)

16:30, 27 апреля 2020
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Теплее всего будет на западе.

Завтра в Украине будет тепло / Фото УНИАН
Завтра в Украине будет тепло / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 28 апреля, в Украине без осадков, температура до +21°.

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Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +3°, днем до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +3°, днем до +19°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +6°, днем до +21°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +8°, днем до +18°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +7°, днем до +18°.

Согласно народному прогнозу, 28 апреля - Пудов день. Если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться, то следует ждать перемены погоды и дождя.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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