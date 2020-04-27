Завтра в Украине без осадков, температура днем до +21° (видеопрогноз)
Теплее всего будет на западе.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 28 апреля, в Украине без осадков, температура до +21°.
Погода на неделю: в Украину придут дожди и потепление до +25° (карта)
Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +3°, днем до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +3°, днем до +19°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +6°, днем до +21°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +8°, днем до +18°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +7°, днем до +18°.
Согласно народному прогнозу, 28 апреля - Пудов день. Если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться, то следует ждать перемены погоды и дождя.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 28 апреля
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Погода в Украине
- Винница+13°... +3°
- Днепр+13°... +3°
- Донецк+13°... +2°
- Житомир+14°... +3°
- Запорожье+13°... +4°
- Ивано-Франковск+16°... +3°
- Киев+14°... +3°
- Кировоград+14°... +2°
- Луганск+10°... +4°
- Луцк+16°... +4°
- Львов+16°... +5°
- Николаев+16°... +8°
- Одесса+17°... +5°
- Полтава+13°... +3°
- Ровно+16°... +3°
- Симферополь+14°... +3°
- Сумы+14°... +2°
- Тернополь+14°... +4°
- Харьков+11°... +4°
- Херсон+15°... +5°
- Хмельницкий+13°... +5°
- Черкассы+14°... +2°
- Чернигов+14°... +3°
- Черновцы+15°... +4°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+7 °
Влажность:68 %
Давление:748 мм
Ветер: 7.5 м/с
Вероятность осадков:43 %
Восход:06:15
Закат19:59
Видимость:16 км
Фаза луны:
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