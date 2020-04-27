В ночь на 26 апреля в Киеве выпало 26 мм осадков.

Ночь на 26 апреля в Киеве была рекордно дождливой / Фото УНИАН

В ночь на 26 апреля в Киеве выпало 26 мм осадков, что стало новым рекордом.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Предыдущий рекорд держался с 1987 года - тогда в столице выпало 20 мм дождя.

Климатологи отмечают, что в большинстве других регионов Киевщины осадков выпало значительно меньше, в частности в Чернобыле лишь 0,1 мм.

Напомним, ночью 28 апреля в северных и северо-восточных областях Украины на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°.