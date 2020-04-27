Ночь на 26 апреля в Киеве была рекордно дождливой
В ночь на 26 апреля в Киеве выпало 26 мм осадков.
В ночь на 26 апреля в Киеве выпало 26 мм осадков, что стало новым рекордом.
Погода на неделю: в Украину придут дожди и потепление до +25° (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Предыдущий рекорд держался с 1987 года - тогда в столице выпало 20 мм дождя.
Климатологи отмечают, что в большинстве других регионов Киевщины осадков выпало значительно меньше, в частности в Чернобыле лишь 0,1 мм.
Напомним, ночью 28 апреля в северных и северо-восточных областях Украины на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°.
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