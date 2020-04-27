Синоптики предупредили о заморозках в Украине 28 апреля

Заморозки ожидаются в северных и северо-восточных областях Украины.

В Украине ожидаются заморозки / moldova24.net

Ночью 28 апреля в северных и северо-восточных областях Украины на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Ночью 28 апреля в северных и северо-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 27 апреля, в восточных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.