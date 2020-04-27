Погода на неделю: в Украину придут дожди и потепление до +25° (карта)

Потепление ожидается по всей стране.

На этой неделе в Украине пройдут дожди / Фото daynews.com.ua

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине потеплеет, местами пройдут дожди.

В понедельник в Украине практически без осадков. На юге до +17°, в остальных регионах до +9°...+16°.

Прогноз на 27 апреля / УНИАН

Во вторник в Украине без осадков. Температура днем на западе до +21°.

Прогноз на 28 апреля / УНИАН

В среду, 29 апреля, почти без осадков. Самая теплая погода будет на западе - до +25°. В остальных регионах до +16°...+23°.

Прогноз на 29 апреля / УНИАН

В четверг в Украине местами пройдут дожди. Ночью по стране температура +3°…+10°, днем до +24°.

Прогноз на 30 апреля / УНИАН

В пятницу пройдут дожди. Днем на востоке до +25°, в остальных регионах до +23°.

Прогноз на 1 мая / УНИАН

2 и 3 мая в Украине ожидаются осадки. В субботу ночью холоднее всего будет на западе - до +5°, на остальной территории +8°…+12°. Днем температура по стране +17°...+25°. В воскресенье ночью на западе температура до +6°, днем в Украине от +15° до +24°.

Прогноз на 2 мая / УНИАН

Прогноз на 3 мая / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

27 апреля - Вороний праздник и день Мартина Лесогона. По народным приметам, если сегодня тепло, то надолго похолодает.

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28 апреля - Пудов день. Если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться, то следует ждать перемены погоды и дождя.

29 апреля - Ирина. Смотрели: если днем вода бежала в оврагах весело, а к вечеру замерзала, то урожай будет плохим.

30 апреля - день покровителей пчел Зосимы и Савватия. Солнце на Зосиму Пасечника скажет о предстоящем лете: если ясный солнечный день, то лето сухое, а если тучи на небе - лето дождливое.

1 мая - Кузьма. В этот день принято сеять свеклу и морковь. Чтобы получить хороший урожай, нужно в течение трех утренних зорь смачивать семена водой из реки.

2 мая - Иван Ветхопещерник. Женщины кланялись весне и приносили ей свои одежды, так и говорили об этом дне: "Одеть весну в новину".

3 мая. В этот день ходили на могилы к родителям и с причитаниями просили прощения за обиды, которые нанесли при жизни.

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