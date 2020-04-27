Погода на неделю: в Украину придут дожди и потепление до +25° (карта)
Потепление ожидается по всей стране.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине потеплеет, местами пройдут дожди.
В понедельник в Украине практически без осадков. На юге до +17°, в остальных регионах до +9°...+16°.
Во вторник в Украине без осадков. Температура днем на западе до +21°.
В среду, 29 апреля, почти без осадков. Самая теплая погода будет на западе - до +25°. В остальных регионах до +16°...+23°.
В четверг в Украине местами пройдут дожди. Ночью по стране температура +3°…+10°, днем до +24°.
В пятницу пройдут дожди. Днем на востоке до +25°, в остальных регионах до +23°.
2 и 3 мая в Украине ожидаются осадки. В субботу ночью холоднее всего будет на западе - до +5°, на остальной территории +8°…+12°. Днем температура по стране +17°...+25°. В воскресенье ночью на западе температура до +6°, днем в Украине от +15° до +24°.
Народный прогноз погоды в Украине
27 апреля - Вороний праздник и день Мартина Лесогона. По народным приметам, если сегодня тепло, то надолго похолодает.
В Украине сегодня без осадков, температура до +18° (карта)
28 апреля - Пудов день. Если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться, то следует ждать перемены погоды и дождя.
29 апреля - Ирина. Смотрели: если днем вода бежала в оврагах весело, а к вечеру замерзала, то урожай будет плохим.
30 апреля - день покровителей пчел Зосимы и Савватия. Солнце на Зосиму Пасечника скажет о предстоящем лете: если ясный солнечный день, то лето сухое, а если тучи на небе - лето дождливое.
1 мая - Кузьма. В этот день принято сеять свеклу и морковь. Чтобы получить хороший урожай, нужно в течение трех утренних зорь смачивать семена водой из реки.
2 мая - Иван Ветхопещерник. Женщины кланялись весне и приносили ей свои одежды, так и говорили об этом дне: "Одеть весну в новину".
3 мая. В этот день ходили на могилы к родителям и с причитаниями просили прощения за обиды, которые нанесли при жизни.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+13°... +3°
- Днепр+14°... +3°
- Донецк+13°... +2°
- Житомир+14°... +3°
- Запорожье+13°... +4°
- Ивано-Франковск+16°... +3°
- Киев+14°... +3°
- Кировоград+14°... +2°
- Луганск+10°... +4°
- Луцк+15°... +4°
- Львов+16°... +5°
- Николаев+16°... +8°
- Одесса+17°... +5°
- Полтава+13°... +3°
- Ровно+16°... +3°
- Симферополь+14°... +3°
- Сумы+14°... +2°
- Тернополь+14°... +4°
- Харьков+12°... +5°
- Херсон+15°... +5°
- Хмельницкий+13°... +5°
- Черкассы+14°... +2°
- Чернигов+14°... +3°
- Черновцы+15°... +4°