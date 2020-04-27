В Одесской области пронеслась пылевая буря (видео)

09:58, 27 апреля 2020
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Причиной пылевых бурь называют длительное отсутствие дождей в регионе.

В Одесской области пронеслась пылевая буря / facebook.com Александр Попеску
В Одесской области пронеслась пылевая буря / facebook.com Александр Попеску

В воскресенье, 26 апреля, на севере Одесской области пронеслась пылевая буря. 

В частности, буря была замечена в селе Ставрово в Окнянском районе, сообщает "Думская". 

Причиной пылевых бурь называют длительное отсутствие дождей в регионе. Сильный ветер поднимает верхний слой почвы, который из-за засухи превратился в пыль.

Напомним, на прошлой неделе пылевая буря бушевала в Ривному. Возкнила она из-за почти бесснежной зимы, отсутствия дождей и неравномерного прогрева воздуха.

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Теги: #Одесса#погода#буря
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