В Одесской области пронеслась пылевая буря (видео)

Причиной пылевых бурь называют длительное отсутствие дождей в регионе.

В Одесской области пронеслась пылевая буря / facebook.com Александр Попеску

В воскресенье, 26 апреля, на севере Одесской области пронеслась пылевая буря.

В частности, буря была замечена в селе Ставрово в Окнянском районе, сообщает "Думская".

Причиной пылевых бурь называют длительное отсутствие дождей в регионе. Сильный ветер поднимает верхний слой почвы, который из-за засухи превратился в пыль.

Напомним, на прошлой неделе пылевая буря бушевала в Ривному. Возкнила она из-за почти бесснежной зимы, отсутствия дождей и неравномерного прогрева воздуха.