В Одесской области пронеслась пылевая буря (видео)
Причиной пылевых бурь называют длительное отсутствие дождей в регионе.
В воскресенье, 26 апреля, на севере Одесской области пронеслась пылевая буря.
В частности, буря была замечена в селе Ставрово в Окнянском районе, сообщает "Думская".
Причиной пылевых бурь называют длительное отсутствие дождей в регионе. Сильный ветер поднимает верхний слой почвы, который из-за засухи превратился в пыль.
Напомним, на прошлой неделе пылевая буря бушевала в Ривному. Возкнила она из-за почти бесснежной зимы, отсутствия дождей и неравномерного прогрева воздуха.
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