На востоке Украины объявили штормовое предупреждение на 27 апреля

09:38, 27 апреля 2020
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В понедельник, 27 апреля, в восточных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 27 апреля в восточной части порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 27 апреля, в Украине без осадков, температура днем местами до +18°.

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Теги: #погода#штормовое предупреждение
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