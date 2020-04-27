На востоке Украины объявили штормовое предупреждение на 27 апреля
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
В понедельник, 27 апреля, в восточных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
В Ривному пронеслась пылевая буря (видео)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"Днем 27 апреля в восточной части порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник, 27 апреля, в Украине без осадков, температура днем местами до +18°.
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