В Киеве сегодня без осадков, температура до +13

08:30, 27 апреля 2020
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В столице сегодня погода не изменится.

В Киеве сегодня без осадков / Фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 27 апреля в Киеве без осадков, температура до +13°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +9°. Ветер северный и северо-западный, до 5,1 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:45, а зайдет в 20:06.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 27 апреля, в Украине без осадков, температура до +18°.

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Теги: #Киев#погода
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