В Украине сегодня без осадков, температура до +18° (карта)

Теплее всего будет на юге.

В Украине сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 27 апреля, в Украине без осадков, температура до +18°.

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На востоке практически без осадков, температура до +13°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +18°.

На западе Украины без осадков. Температура до +17°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +14°. В центре без осадков, температура до +14°.

Прогноз на 27 апреля / УНИАН

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