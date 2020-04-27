В Украине сегодня без осадков, температура до +18° (карта)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 27 апреля, в Украине без осадков, температура до +18°.
В Ривному пронеслась пылевая буря (видео)
На востоке практически без осадков, температура до +13°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +18°.
На западе Украины без осадков. Температура до +17°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +14°. В центре без осадков, температура до +14°.
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Погода в Украине
- Винница+13°... +3°
- Днепр+12°... +4°
- Донецк+12°... +2°
- Житомир+15°... +3°
- Запорожье+12°... +4°
- Ивано-Франковск+15°... +3°
- Киев+14°... +2°
- Кировоград+13°... +3°
- Луганск+9°... +3°
- Луцк+15°... +3°
- Львов+15°... +5°
- Николаев+16°... +6°
- Одесса+17°... +6°
- Полтава+12°... +3°
- Ровно+15°... +3°
- Симферополь+14°... +2°
- Сумы+13°... +2°
- Тернополь+14°... +3°
- Харьков+12°... +4°
- Херсон+15°... +5°
- Хмельницкий+15°... +5°
- Черкассы+13°... +2°
- Чернигов+13°... +3°
- Черновцы+15°... +3°
Виргиния, США
+8°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+6 °
Влажность:67 %
Давление:749 мм
Ветер: 7.9 м/с
Вероятность осадков:31 %
Восход:06:15
Закат19:59
Видимость:6.4 км
Фаза луны:
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