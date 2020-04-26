На Закарпатье ураган сорвал кровлю с крыш, поломал деревья и обесточил 11 населенных пунктов (фото)
Над родильным отделением Иршавской районной больницы ветер снес 200 квадратных метров кровли.
Закарпатская область пострадала от непогоды. Ветер повалил десятки деревьев, повредил крыши домов и линии электропередач.
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Как сообщается на сайте Закарпатской ОГА, больше всего бед ураган наделал в Иршавском районе – там повреждены крыши над зданиями социальной сферы.
В частности, над родильным отделением Иршавской районной больницы ветер снес 200 квадратных метров кровли, над реанимационным отделением – 100 квадратных метров.
120 квадратных метров крыши ветер снес над архивным отделом Иршавской РГА. Также повреждены кровли над школами в селах Сельцо, Бугорок, Воловица, Дубровка.
Отмечается, что на помощь пришли местные водители грузовиков. Они отдают брезент со своих машин, чтобы им накрыть пробелы в кровлях и таким образом защитить больницу от дождя.
В целом по области было обесточено 11 населенных пунктов в Хустском, Береговском, Виноградовском и Великоберезнянском районах. По состоянию на 19 часов электроснабжение восстановлено в 10 населенных пунктах.
Как сообщается на сайте ГСЧС, ветер повалил 8 деревьев на автодороги в Береговском, Свалявском, Иршавском районах и городе Мукачево. Их распылили и убрали спасатели. Информации о пострадавших в результате непогоды в ГСЧС не поступало.
Ранее в Ровно пронеслась пыльная буря. Сквозь пыль и мусор едва виднелись машины.
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