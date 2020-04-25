Дожди и сильный ветер: на Украину надвигается шторм, объявлен желтый уровень опасности (карта)

14:22, 25 апреля 2020
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В Украину сегодня, 25 апреля, придет почти летнее тепло, но часть страны накроют дожди.

В Украине снова испортится погода / фото ua.depositphotos.com
В Украине снова испортится погода / фото ua.depositphotos.com

На выходные, 25 и 26 апреля, в Украине ожидаются штормовые порывы ветра до 20 метров в секунду.

К тому же на Закарпатье наблюдается снеголавинная опасность, предупреждает пресс-служба ГСЧС Украины.

Погода на выходные: в Украине потеплеет и пройдут дожди (карта)

В Украину сегодня, 25 апреля, придет почти летнее тепло, но часть страны накроют дожди. Кроме того, на страну обрушится сильный ветер, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"По данным Укргидрометцентра, 25 апреля днем в западных, центральных и южных областях, в течение суток 26 апреля в Украине порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности – желтый). 25 апреля ночью без осадков, днем в западных, северных и местами в центральных областях небольшой, в Карпатах и Прикарпатье умеренный дождь, иногда грозы", – говорится в сообщении.

Также в субботу, 25 апреля, на высокогорье Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Температура в стране установится на уровне 15-20 градусов тепла. Немного прохладнее будет на крайнем западе страны и побережье морей – здесь ожидаются 12-17 градусов тепла.

В Киеве синоптики прогнозируют +6 ... + 8 градусов ночью и +12 ... + 14 градусов днем ​​с осадками.

"Киевляне, подходит фронт, может быть гроза, а с ней и сильные порывы ветра. Закройте окна и балконы временно. Уже потом будем дождь нюхать с открытыми окнами", - написала по этому поводу синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на воскресенье, 26 апреля, в городах Украины:

Ужгород - + 14 ... + 16

Львов - + 12 ... + 14

Ивано-Франковск - + 12 ... + 14

Тернополь - + 12 ... + 14

Черновцы - + 13 ... + 15

Хмельницкий - + 12 ... + 14

Луцк - + 13 ... + 15

Ровно - + 12 ... + 14

Житомир - + 13 ... + 15

Винница - + 13 ... + 15

Одесса - + 14 ... + 16

Николаев - + 14 ... + 16

Херсон - + 13 ... + 15

Симферополь - + 14 ... + 16

Кропивницкий - + 12 ... + 14

Черкассы - + 12 ... + 14

Чернигов - + 11 ... + 13

Сумы - + 10 ... + 12

Полтава - + 11 ... + 13

Днепр - + 12 ... + 14

Запорожье - + 14 ... + 16

Донецк - + 14 ... + 16

Луганск - + 15 ... + 17

Харьков - + 12 ... + 14

Киев - + 12 ... + 14

Прогноз погоды в Украине 25 апреля / фото Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине 25 апреля / фото Укргидрометцентр

Как сообщал УНИАН, синоптик сказал, что май 2020 года не прогнозируется очень жарким, наоборот средняя температура может быть даже немного ниже нормы.

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Теги: #прогноз погоды#погода в Украине#штормовое предупреждение в Украине
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