Дожди и сильный ветер: на Украину надвигается шторм, объявлен желтый уровень опасности (карта)
В Украину сегодня, 25 апреля, придет почти летнее тепло, но часть страны накроют дожди.
На выходные, 25 и 26 апреля, в Украине ожидаются штормовые порывы ветра до 20 метров в секунду.
К тому же на Закарпатье наблюдается снеголавинная опасность, предупреждает пресс-служба ГСЧС Украины.
Погода на выходные: в Украине потеплеет и пройдут дожди (карта)
В Украину сегодня, 25 апреля, придет почти летнее тепло, но часть страны накроют дожди. Кроме того, на страну обрушится сильный ветер, сообщили в Украинском гидрометцентре.
"По данным Укргидрометцентра, 25 апреля днем в западных, центральных и южных областях, в течение суток 26 апреля в Украине порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности – желтый). 25 апреля ночью без осадков, днем в западных, северных и местами в центральных областях небольшой, в Карпатах и Прикарпатье умеренный дождь, иногда грозы", – говорится в сообщении.
Также в субботу, 25 апреля, на высокогорье Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Температура в стране установится на уровне 15-20 градусов тепла. Немного прохладнее будет на крайнем западе страны и побережье морей – здесь ожидаются 12-17 градусов тепла.
В Киеве синоптики прогнозируют +6 ... + 8 градусов ночью и +12 ... + 14 градусов днем с осадками.
"Киевляне, подходит фронт, может быть гроза, а с ней и сильные порывы ветра. Закройте окна и балконы временно. Уже потом будем дождь нюхать с открытыми окнами", - написала по этому поводу синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на воскресенье, 26 апреля, в городах Украины:
Ужгород - + 14 ... + 16
Львов - + 12 ... + 14
Ивано-Франковск - + 12 ... + 14
Тернополь - + 12 ... + 14
Черновцы - + 13 ... + 15
Хмельницкий - + 12 ... + 14
Луцк - + 13 ... + 15
Ровно - + 12 ... + 14
Житомир - + 13 ... + 15
Винница - + 13 ... + 15
Одесса - + 14 ... + 16
Николаев - + 14 ... + 16
Херсон - + 13 ... + 15
Симферополь - + 14 ... + 16
Кропивницкий - + 12 ... + 14
Черкассы - + 12 ... + 14
Чернигов - + 11 ... + 13
Сумы - + 10 ... + 12
Полтава - + 11 ... + 13
Днепр - + 12 ... + 14
Запорожье - + 14 ... + 16
Донецк - + 14 ... + 16
Луганск - + 15 ... + 17
Харьков - + 12 ... + 14
Киев - + 12 ... + 14
Как сообщал УНИАН, синоптик сказал, что май 2020 года не прогнозируется очень жарким, наоборот средняя температура может быть даже немного ниже нормы.
- Винница+21°... +7°
- Днепр+22°... +6°
- Донецк+21°... +5°
- Житомир+22°... +5°
- Запорожье+19°... +6°
- Ивано-Франковск+21°... +6°
- Киев+21°... +6°
- Кировоград+23°... +7°
- Луганск+21°... +5°
- Луцк+18°... +3°
- Львов+16°... +3°
- Николаев+16°... +9°
- Одесса+17°... +8°
- Полтава+22°... +8°
- Ровно+18°... +3°
- Симферополь+15°... +3°
- Сумы+20°... +7°
- Тернополь+18°... +4°
- Харьков+22°... +9°
- Херсон+17°... +7°
- Хмельницкий+21°... +5°
- Черкассы+22°... +6°
- Чернигов+21°... +6°
- Черновцы+22°... +6°