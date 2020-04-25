Одесса почувствовала толчки землетрясения из Румынии – СМИ

В Одессе землетрясение ощутили в основном жители многоэтажек.

Событие произошло поздно ночью 25 апреля / omr.gov.ua

Жители Одесской области около 01:00 25 апреля ощутили несколько толчков землетрясения.

Об этом сообщает Думская.

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По информации сейсмологических ресурсов, в городе произошло три толчка, эпицентр которых находится в Румынии. Их магнитуда – 4,72, 4,9 и 5,3.

Отмечается, что сильное колебание почвы чувствовали на юге региона. В Одессе землетрясение ощутили в основном жители многоэтажек.

Как сообщал УНИАН, в Ровно бушевала пыльная буря.