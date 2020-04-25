Одесса почувствовала толчки землетрясения из Румынии – СМИ

10:16, 25 апреля 2020
210
0

В Одессе землетрясение ощутили в основном жители многоэтажек.

Событие произошло поздно ночью 25 апреля / omr.gov.ua
Событие произошло поздно ночью 25 апреля / omr.gov.ua

Жители Одесской области около 01:00 25 апреля ощутили несколько толчков землетрясения.

Об этом сообщает Думская.

В США жертвами торнадо и шторма стали семь человек

По информации сейсмологических ресурсов, в городе произошло три толчка, эпицентр которых находится в Румынии. Их магнитуда – 4,72, 4,9 и 5,3.

Отмечается, что сильное колебание почвы чувствовали на юге региона. В Одессе землетрясение ощутили в основном жители многоэтажек.

Как сообщал УНИАН, в Ровно бушевала пыльная буря.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Одесса#землетрясение
Читайте также
Астрологи назвали три знака Зодиака, чья жизнь кардинально изменится до конца апреля Астрологи назвали три знака Зодиака, чья жизнь кардинально изменится до конца апреля
В Иерусалиме прошла церемония схождения Благодатного огня (видео) В Иерусалиме прошла церемония схождения Благодатного огня (видео)
Астролог назвал 4 знака Зодиака, для которых май станет началом белой полосы Астролог назвал 4 знака Зодиака, для которых май станет началом белой полосы
Астрологи составили гороскоп на лето 2020: кому сказочно повезет, а кого ждут неудачи Астрологи составили гороскоп на лето 2020: кому сказочно повезет, а кого ждут неудачи
Сегодня отмечают День дочери: лучшие поздравления и открытки Сегодня отмечают День дочери: лучшие поздравления и открытки
Гороскоп на 19 апреля для всех знаков Зодиака: кому повезет на Пасху Гороскоп на 19 апреля для всех знаков Зодиака: кому повезет на Пасху
Уроки онлайн для 11-го класса на 24 апреля: прямая трансляция Уроки онлайн для 11-го класса на 24 апреля: прямая трансляция
Погода в Украине
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
77 %
752 мм
3.9 м/с
14 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять