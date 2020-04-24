В Ривному пронеслась пылевая буря (видео)

Буря возникла из-за бесснежной зимы, отсутствия дождей и неравномерного прогрева воздуха.

В Ривному пронеслась пылевая буря / radiotrek.rv.ua

В Ривному бушевала пылевая буря.

Сквозь пыль и мусор едва виднелись машины, говорится в сюжете ТСН.

Синоптики говорят - это был пылевой вихрь, редкий для региона. Возник он из-за почти бесснежной зимы, отсутствия дождей и неравномерного прогрева воздуха.

Напомним, на Черниговщине из-за сильного ветра повреждены несколько автомобилей в результате падения дерева и утепления со стены жилого дома, а также произошло ДТП с участием шести автомобилей.