В Ривному пронеслась пылевая буря (видео)
Буря возникла из-за бесснежной зимы, отсутствия дождей и неравномерного прогрева воздуха.
В Ривному бушевала пылевая буря.
Сквозь пыль и мусор едва виднелись машины, говорится в сюжете ТСН.
Синоптики говорят - это был пылевой вихрь, редкий для региона. Возник он из-за почти бесснежной зимы, отсутствия дождей и неравномерного прогрева воздуха.
Сквозь пыль и мусор: Ривне накрыла пыльная буря
Напомним, на Черниговщине из-за сильного ветра повреждены несколько автомобилей в результате падения дерева и утепления со стены жилого дома, а также произошло ДТП с участием шести автомобилей.
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