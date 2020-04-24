В США жертвами торнадо и шторма стали семь человек

10:54, 24 апреля 2020
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В городе Оналаска в восточной части Техаса в результате торнадо погибли 3 человека.

Последствия торнадо в США / REUTERS
Последствия торнадо в США / REUTERS

Южные штаты США пострадали от торнадо и штормов. 

На юге США пронеслись несколько торнадо (видео)

В штатах Техас, Оклахома и Луизиана погибли по меньшей мере 7 человек. Более 100 тысяч домов остались без электроснабжения, передает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.

В городе Оналаска в восточной части Техаса в результате торнадо погибли 3 человека, 30 жителей получили ранения. Разрушены или повреждены 240 домов.

В Оклахоме и Луизиане торнадо унесли жизни 4 человек в разных инцидентах во время торнадо и сидьного шторма. Кроме того, от смерчей пострадали населенные пункты в штате Джорджия.

Напомним, жители города Айл в американском штате Миннесота стали свидетелями ледяного цунами на озере Мил-Лакс.

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Теги: #погода#США#торнадо
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