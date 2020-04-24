В Ивано-Франковской области из-за оттепели ожидается снеголавинная опасность
Снеголавинная опасность достигает 3 уровня.
В пятницу, 24 апреля, из-за оттепели на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"24 апреля в связи с оттепелью в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, 24 апреля в Украине без осадков, температура до +20°.
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