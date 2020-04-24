В Киеве сегодня температура до +20°, без осадков
В столице сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 24 апреля, в Киеве без осадков, температура днем до +20°.
Потепление и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели
Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 4,8 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:47, а зайдет в 20:06.
Как сообщал УНИАН, 24 апреля в Украине без осадков, температура до +20°.
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- Винница+19°... +11°
- Днепр+20°... +7°
- Донецк+19°... +5°
- Житомир+19°... +9°
- Запорожье+20°... +7°
- Ивано-Франковск+21°... +11°
- Киев+20°... +8°
- Кировоград+21°... +9°
- Луганск+20°... +6°
- Луцк+20°... +7°
- Львов+20°... +9°
- Николаев+20°... +9°
- Одесса+20°... +8°
- Полтава+21°... +7°
- Ровно+20°... +6°
- Симферополь+15°... +3°
- Сумы+19°... +5°
- Тернополь+20°... +10°
- Харьков+19°... +6°
- Херсон+19°... +7°
- Хмельницкий+21°... +12°
- Черкассы+20°... +7°
- Чернигов+20°... +7°
- Черновцы+21°... +10°
Виргиния, США
+12°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+12 °
Влажность:80 %
Давление:746 мм
Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков:58 %
Восход:06:19
Закат19:56
Видимость:6.4 км
Фаза луны:
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