В Киеве сегодня температура до +20°, без осадков

08:35, 24 апреля 2020
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В столице сегодня потеплеет.

В Киеве сегодня без осадков / Фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 24 апреля, в Киеве без осадков, температура днем до +20°.

Потепление и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели

Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 4,8 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:47, а зайдет в 20:06.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля в Украине без осадков, температура до +20°.

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Теги: #Киев#погода
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