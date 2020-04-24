В Украине сегодня без осадков, местами потеплеет до +20° (карта)

08:00, 24 апреля 2020
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Сегодня по всей стране будет тепло.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 24 апреля в Украине без осадков, температура до +20°.

Синоптики предупредили о заморозках в Украине 24 апреля

Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +4°, днем до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +2°, днем до +18°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +20°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +7°, днем до +20°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +7°, днем до +20°.

Прогноз на 24 апреля / УНИАН
Прогноз на 24 апреля / УНИАН

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Теги: #погода
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