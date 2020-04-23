В Киеве завтра температура до +20°, без осадков

В столице завтра потеплеет.

В Киеве завтра потеплеет / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 24 апреля, в Киеве без осадков, температура днем до +20°.

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Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 4,8 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:47, а зайдет в 20:06.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля в Украине без осадков, температура до +20°.

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