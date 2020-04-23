В Киеве завтра температура до +20°, без осадков

17:00, 23 апреля 2020
19
0

В столице завтра потеплеет.

В Киеве завтра потеплеет / УНИАН
В Киеве завтра потеплеет / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 24 апреля, в Киеве без осадков, температура днем до +20°.

Потепление и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели

Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 4,8 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:47, а зайдет в 20:06.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля в Украине без осадков, температура до +20°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
Коронавирус - карта распространения 23 апреля Коронавирус - карта распространения 23 апреля
Астролог составила гороскоп на неделю 20-26 апреля Астролог составила гороскоп на неделю 20-26 апреля
Астрологи назвали три знака Зодиака, у которых весной закончится черная полоса Астрологи назвали три знака Зодиака, у которых весной закончится черная полоса
Лунный календарь на апрель 2020: благоприятные дни Лунный календарь на апрель 2020: благоприятные дни
День Святой Троицы 2020: когда отмечают Зеленые праздники День Святой Троицы 2020: когда отмечают Зеленые праздники
Украинец Хачериди получил глупую красную карточку и стал антигероем матча в Беларуси (видео) Украинец Хачериди получил глупую красную карточку и стал антигероем матча в Беларуси (видео)
Ани Лорак в "бабушкином" лифе засветила огромную грудь (фото) Ани Лорак в "бабушкином" лифе засветила огромную грудь (фото)
Погода в Украине
Виргиния, США
+12°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
72 %
754 мм
5.7 м/с
65 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять