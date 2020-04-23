В Украине завтра без осадков, местами потеплеет до +20° (видеопрогноз)

16:30, 23 апреля 2020
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Завтра по всей стране будет тепло.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 24 апреля в Украине без осадков, температура до +20°.

Синоптик рассказала, когда в Украину придут дожди и потепление

Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +4°, днем до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +2°, днем до +18°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +20°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +7°, днем до +20°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +7°, днем до +20°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#потепление
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