В Украине завтра без осадков, местами потеплеет до +20° (видеопрогноз)

Завтра по всей стране будет тепло.

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Согласно данным Погода УНИАН, 24 апреля в Украине без осадков, температура до +20°.

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Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +4°, днем до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +2°, днем до +18°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +20°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +7°, днем до +20°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +7°, днем до +20°.

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