В Украине завтра без осадков, местами потеплеет до +20° (видеопрогноз)
Завтра по всей стране будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, 24 апреля в Украине без осадков, температура до +20°.
Синоптик рассказала, когда в Украину придут дожди и потепление
Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +4°, днем до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +2°, днем до +18°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +20°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +7°, днем до +20°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +7°, днем до +20°.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 24 апреля
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Погода в Украине
- Винница+17°... +6°
- Днепр+17°... +4°
- Донецк+15°... 0°
- Житомир+19°... +4°
- Запорожье+18°... +2°
- Ивано-Франковск+18°... +5°
- Киев+18°... +5°
- Кировоград+17°... +4°
- Луганск+15°... +3°
- Луцк+19°... +2°
- Львов+18°... +3°
- Николаев+19°... +5°
- Одесса+18°... +5°
- Полтава+15°... +6°
- Ровно+18°... +2°
- Симферополь+15°... +3°
- Сумы+15°... +5°
- Тернополь+18°... +4°
- Харьков+15°... +4°
- Херсон+18°... +7°
- Хмельницкий+18°... +6°
- Черкассы+17°... +6°
- Чернигов+18°... +5°
- Черновцы+18°... +6°
Виргиния, США
+12°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+12 °
Влажность:72 %
Давление:754 мм
Ветер: 5.7 м/с
Вероятность осадков:65 %
Восход:06:20
Закат19:55
Видимость:16 км
Фаза луны:
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