В Кении в результате схода оползня погибли 15 человек

15:32, 23 апреля 2020
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Еще 20 человек пропали без вести.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

По меньшей мере 15 человек погибли и более 20 пропали без вести в результате оползней, вызванных проливными дождями на северо-западе Кении.

На востоке Африки жертвами наводнений стали 280 человек

В ночь на 18 апреля в округах Западный Покот и Эльгейо-Мараквет произошли оползни, которые разрушили рынок, две школы и полицейский участок, передает Xinhua со ссылкой на комиссара региона Рифт-Валли. 

В Кении в настоящее время идет сезон дождей, и продолжительные ливни оказывают большое влияние на поисково-спасательные операции и жизнь местных жителей.

Напомним, как минимум 47 человек погибли вследствие оползней, вызванных проливными дождями в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии.

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Теги: #погода#оползень
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