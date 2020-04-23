В Кении в результате схода оползня погибли 15 человек

Еще 20 человек пропали без вести.

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По меньшей мере 15 человек погибли и более 20 пропали без вести в результате оползней, вызванных проливными дождями на северо-западе Кении.

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В ночь на 18 апреля в округах Западный Покот и Эльгейо-Мараквет произошли оползни, которые разрушили рынок, две школы и полицейский участок, передает Xinhua со ссылкой на комиссара региона Рифт-Валли.

В Кении в настоящее время идет сезон дождей, и продолжительные ливни оказывают большое влияние на поисково-спасательные операции и жизнь местных жителей.

Напомним, как минимум 47 человек погибли вследствие оползней, вызванных проливными дождями в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии.