В Ивано-Франковской области из-за оттепели сохраняется лавинная опасность
Лавинная опасность достигает 3 уровня.
В четверг, 23 апреля, в Ивано-Франковской области из-за оттепели сохраняется значительная снеголавинная опасность.
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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по надзвичйних ситуаций (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"23 апреля в связи с оттепелью в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в ближайшие дни по всей Украине ожидается потепление, температура воздуха прогреется до +21 градуса.
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