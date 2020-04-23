В Ивано-Франковской области из-за оттепели сохраняется лавинная опасность

14:30, 23 апреля 2020
4
0

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В четверг, 23 апреля, в Ивано-Франковской области из-за оттепели сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Потепление и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по надзвичйних ситуаций (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"23 апреля в связи с оттепелью в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни по всей Украине ожидается потепление, температура воздуха прогреется до +21 градуса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#лавина
Читайте также
Коронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 23 апреля (онлайн) Коронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 23 апреля (онлайн)
В Иерусалиме прошла церемония схождения Благодатного огня (видео) В Иерусалиме прошла церемония схождения Благодатного огня (видео)
Комаровский рассказал, как правильно стирать маски (видео) Комаровский рассказал, как правильно стирать маски (видео)
Астрологи назвали три знака Зодиака, у которых весной закончится черная полоса Астрологи назвали три знака Зодиака, у которых весной закончится черная полоса
Для трех знаков Зодиака зеркальная дата 20.04.2020 станет роковой - астрологи Для трех знаков Зодиака зеркальная дата 20.04.2020 станет роковой - астрологи
16 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать 16 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Лучшие рецепты салатов на Пасху Лучшие рецепты салатов на Пасху
Погода в Украине
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
71 %
754 мм
5.5 м/с
65 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять