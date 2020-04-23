В Ивано-Франковской области из-за оттепели сохраняется лавинная опасность

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В четверг, 23 апреля, в Ивано-Франковской области из-за оттепели сохраняется значительная снеголавинная опасность.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по надзвичйних ситуаций (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"23 апреля в связи с оттепелью в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни по всей Украине ожидается потепление, температура воздуха прогреется до +21 градуса.