Синоптики предупредили о заморозках в Украине 24 апреля

Температура местами опустится до -3°.

Синоптики предупреждают о заморозках / moldova24.net

Ночью 24 апреля во многих регионах Украины ожидаются заморозки на почве до 0-3°.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Ночью 24 апреля в восточных областях, на северо-западе страны, в Закарпатье и в Карпатах на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним,в ближайшие дни по всей Украине ожидается потепление, температура воздуха прогреется до +21 градуса.