Ледяное цунами повредило дом в Миннесоте (видео)

11:56, 23 апреля 2020
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Сильный ветер сгонял подтаявший лед к берегу.

Ледяное цунами повредило дом в Миннесоте / foxnews.com
Ледяное цунами повредило дом в Миннесоте / foxnews.com

Жители города Айл в американском штате Миннесота стали свидетелями ледяного цунами на озере Мил-Лакс.

В случае сильного землетрясения на север Японии может обрушиться 20-метровое цунами

20 апреля ветер, порывы которого достигали 65 км/ч, сгонял подтаявший лед к берегу, в результате чего начала образовываться ледяная стена, которая продвигалась в сторону жилых домов, передает Stormnews со ссылкой на местные СМИ. 

Высота стены достигла 6 метров, и она врезалась в здание. Владелец пострадавшего дома Марк Итан рассказал, что начал получать тревожные сообщения от соседей с 15:45. Они присылали фотографии и отмечали, что пока не все так плохо. Затем позвонила соседка и сказала, что лед разбил стекло и продолжает продвигаться дальше. Тогда он сел в машину и через два часа был на месте. Но сделать что-то в этой ситуации было невозможно. В результате ледяная масса подкосила одну стену строения, а внутри оказалась повреждена мебель.

Напомним, в результате снежного шторма, который накрыл американский штат Миннесота, погибли три человека. 

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Теги: #погода#цунами
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