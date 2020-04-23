Потепление и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели

Дожди ожидаются на выходных.

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В ближайшие дни по всей Украине ожидается потепление, температура воздуха прогреется до +21 градуса.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, 24 апреля почти по всей стране будет солнечно. Температура днем от +16 до +20 градусов.

В субботу, 25 апреля, в Украине сохранится теплая погода, однако в западных и центральных областях пройдут дожди. Температура от +15 до +21 градуса.

В воскресенье немного похолодает, на юге и востоке страны пройдут дожди. Днем в Украине ожидается от +12 до +20 градусов.

Напомним, в четверг, 23 апреля, в Украине без осадков, температура до +18°.