Потепление и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели

10:51, 23 апреля 2020
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Дожди ожидаются на выходных.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В ближайшие дни по всей Украине ожидается потепление, температура воздуха прогреется до +21 градуса. 

Синоптик рассказала, когда в Украину придут дожди и потепление

Согласно прогнозу Погода УНИАН, 24 апреля почти по всей стране будет солнечно. Температура днем от +16 до +20 градусов.

В субботу, 25 апреля, в Украине сохранится теплая погода, однако в западных и центральных областях пройдут дожди. Температура от +15 до +21 градуса. 

В воскресенье немного похолодает, на юге и востоке страны пройдут дожди. Днем в Украине ожидается от +12 до +20 градусов.

Напомним, в четверг, 23 апреля, в Украине без осадков, температура до +18°.

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Теги: #погода#дождь
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