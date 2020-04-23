Потепление и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели
Дожди ожидаются на выходных.
В ближайшие дни по всей Украине ожидается потепление, температура воздуха прогреется до +21 градуса.
Синоптик рассказала, когда в Украину придут дожди и потепление
Согласно прогнозу Погода УНИАН, 24 апреля почти по всей стране будет солнечно. Температура днем от +16 до +20 градусов.
В субботу, 25 апреля, в Украине сохранится теплая погода, однако в западных и центральных областях пройдут дожди. Температура от +15 до +21 градуса.
В воскресенье немного похолодает, на юге и востоке страны пройдут дожди. Днем в Украине ожидается от +12 до +20 градусов.
Напомним, в четверг, 23 апреля, в Украине без осадков, температура до +18°.
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Погода в Украине
- Винница+18°... +7°
- Днепр+16°... +4°
- Донецк+14°... +1°
- Житомир+19°... +4°
- Запорожье+17°... +3°
- Ивано-Франковск+18°... +5°
- Киев+19°... +5°
- Кировоград+18°... +3°
- Луганск+13°... +3°
- Луцк+19°... +1°
- Львов+17°... +3°
- Николаев+19°... +6°
- Одесса+17°... +5°
- Полтава+15°... +6°
- Ровно+18°... +1°
- Симферополь+15°... +3°
- Сумы+15°... +3°
- Тернополь+17°... +4°
- Харьков+14°... +5°
- Херсон+18°... +6°
- Хмельницкий+16°... +6°
- Черкассы+17°... +5°
- Чернигов+18°... +5°
- Черновцы+18°... +7°
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+5 °
Влажность:73 %
Давление:754 мм
Ветер: 5.4 м/с
Вероятность осадков:65 %
Восход:06:20
Закат19:55
Видимость:16 км
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