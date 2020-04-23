Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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В четверг, 23 апреля, в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 19 км на юго-запад от населенного пункта Адзумино в префектуре Нагано. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, согласно новой оценке, сделанной комиссией японского правительства, волны цунами высотой более 20 метров могут обрушиться на северные районы Японии в случае землетрясения магнитудой 9 или выше в одном из двух желобов на морском дне.