В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В четверг, 23 апреля, в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2.
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,6
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 19 км на юго-запад от населенного пункта Адзумино в префектуре Нагано. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, согласно новой оценке, сделанной комиссией японского правительства, волны цунами высотой более 20 метров могут обрушиться на северные районы Японии в случае землетрясения магнитудой 9 или выше в одном из двух желобов на морском дне.
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