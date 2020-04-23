В Киеве сегодня температура до +17, без осадков
В столице сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 23 апреля в Киеве без осадков, температура днем до +17°.
Синоптик рассказала, когда в Украину придут дожди и потепление
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +15°. Ветер северо-западный, до 4,2 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:49, а зайдет в 20:04.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 23 апреля, в Украине без осадков, температура до +18°.
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- Днепр+16°... +4°
- Донецк+14°... +1°
- Житомир+19°... +4°
- Запорожье+17°... +3°
- Ивано-Франковск+18°... +5°
- Киев+19°... +5°
- Кировоград+18°... +2°
- Луганск+13°... +3°
- Луцк+18°... +1°
- Львов+17°... +3°
- Николаев+19°... +6°
- Одесса+17°... +5°
- Полтава+15°... +6°
- Ровно+18°... +2°
- Симферополь+15°... +4°
- Сумы+15°... +3°
- Тернополь+17°... +4°
- Харьков+14°... +5°
- Херсон+18°... +5°
- Хмельницкий+16°... +5°
- Черкассы+17°... +6°
- Чернигов+18°... +5°
- Черновцы+18°... +6°
Виргиния, США
+12°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+12 °
Влажность:74 %
Давление:754 мм
Ветер: 5.4 м/с
Вероятность осадков:65 %
Восход:06:20
Закат19:55
Видимость:16 км
Фаза луны:
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