В Киеве сегодня температура до +17, без осадков

В столице сегодня потеплеет.

В Киеве сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 23 апреля в Киеве без осадков, температура днем до +17°.

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +15°. Ветер северо-западный, до 4,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:49, а зайдет в 20:04.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 23 апреля, в Украине без осадков, температура до +18°.

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