В Украине завтра без осадков, температура до +18° (видеопрогноз)

16:30, 22 апреля 2020
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Завтра в Украине потеплеет.

Завтра в Украине потеплеет / Фото УНИАН
Завтра в Украине потеплеет / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 23 апреля, в Украине без осадков, температура до +18°.

Синоптик рассказала, когда в Украину придут дожди и потепление

Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +1°, днем до +14°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +2°, днем до +18°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +2°, днем до +17°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +5°, днем до +17°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +3°, днем до +18°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#потепление
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