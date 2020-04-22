В Украине завтра без осадков, температура до +18° (видеопрогноз)
Завтра в Украине потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 23 апреля, в Украине без осадков, температура до +18°.
Синоптик рассказала, когда в Украину придут дожди и потепление
Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +1°, днем до +14°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +2°, днем до +18°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +2°, днем до +17°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +5°, днем до +17°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +3°, днем до +18°.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 23 апреля
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Погода в Украине
- Винница+13°... +1°
- Днепр+13°... 0°
- Донецк+12°... -1°
- Житомир+16°... 0°
- Запорожье+14°... 0°
- Ивано-Франковск+15°... +2°
- Киев+14°... +1°
- Кировоград+13°... 0°
- Луганск+12°... -1°
- Луцк+17°... +3°
- Львов+14°... +2°
- Николаев+14°... +2°
- Одесса+14°... +5°
- Полтава+12°... -2°
- Ровно+16°... +1°
- Симферополь+12°... +2°
- Сумы+12°... -3°
- Тернополь+13°... +1°
- Харьков+11°... -3°
- Херсон+14°... +2°
- Хмельницкий+13°... +2°
- Черкассы+14°... +1°
- Чернигов+15°... -1°
- Черновцы+14°... +5°
Виргиния, США
+8°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+4 °
Влажность:47 %
Давление:749 мм
Ветер: 6.8 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:22
Закат19:54
Видимость:16 км
Фаза луны:
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