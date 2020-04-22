В случае сильного землетрясения на север Японии может обрушиться 20-метровое цунами

15:23, 22 апреля 2020
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По последним оценкам, землетрясение, которое может возникнуть вдоль Тисимского желоба, достигнет магнитуды 9,3.

В случае сильного землетрясения на север Японии обрушится 20-метровое цунами / KYODO
В случае сильного землетрясения на север Японии обрушится 20-метровое цунами / KYODO

Согласно новой оценке, сделанной комиссией японского правительства, волны цунами высотой более 20 метров могут обрушиться на северные районы Японии в случае  землетрясения магнитудой 9 или выше в одном из двух желобов на морском дне.

На Закарпатье произошло два землетрясения

Правительственная комиссия занимается изучением возможных масштабов землетрясений и цунами в любом районе Тисимского желоба или Японского желоба. Проведение исследования началось после мощного землетрясения и цунами в северо-восточной Японии в 2011 году, сообщает NHK.

По последним оценкам, землетрясение, которое может возникнуть вдоль Тисимского желоба, будет обладать магнитудой 9,3. В районах на востоке острова Хоккайдо сила подземных толчков может достигать от 6+ до 7 по японской семибалльной шкале.

Землетрясение вдоль Японского желоба может достигать магнитуды 9,1. Сила подземных толчков в ряде районов префектур Аомори и Иватэ может составить 6+ по японской шкале.

При этом волны цунами могут превысить 10 м в высоту на северо-востоке Японии.

Напомним, в четверг, 9 апреля, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,6.

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Теги: #Япония#землетрясение
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