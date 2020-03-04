В США пронесся торнадо, погибли 22 человека (фоторепортаж)

01:03, 4 марта 2020
97
0

Из-за торнадо более 47 тысяч домохозяйств остались без электричества.

В штате Теннесси на юго-востоке США 22 человека погибли в результате торнадо.

Торнадо прошел по Теннесси в ночь на 3 марта, в том числе затронув крупнейший город штата, Нэшвилл, сообщает Медуза со ссылкой на CNN.

Во Франции шторм "Леон" вызвал наводнения и торнадо

Только в нем, без учета небольших городов в сельской местности, были разрушены 47 строений, более 150 человек обратились за медицинской помощью.

Из-за торнадо более 47 тысяч домохозяйств остались без электричества.

Избирательные участки на праймериз Демократической партии, которые проходят в Теннесси в рамках "супервторника" 3 марта, открылись на час позже.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#торнадо#торнадо в США
Читайте также
Православные сегодня отмечают День ангела Светланы: поздравления и открытки Православные сегодня отмечают День ангела Светланы: поздравления и открытки
Гороскоп на 2 марта: кому астрологи прогнозируют сегодня удачный день, а кому – проблемы Гороскоп на 2 марта: кому астрологи прогнозируют сегодня удачный день, а кому – проблемы
Исполнительница хита "Охрана, отмена" снялась в одном белье (фото) Исполнительница хита "Охрана, отмена" снялась в одном белье (фото)
Коронавирус в Италии: Тома Круза отправили на карантин Коронавирус в Италии: Тома Круза отправили на карантин
Дорофеева засунула пальчик в рот и выставила попу (фото) Дорофеева засунула пальчик в рот и выставила попу (фото)
"Господи, как маска!": Пугачева ужаснула сеть своим лицом (фото) "Господи, как маска!": Пугачева ужаснула сеть своим лицом (фото)
18-летняя супермодель Кайя Гербер засветила грудь в кожаном бюстгальтере (фото) 18-летняя супермодель Кайя Гербер засветила грудь в кожаном бюстгальтере (фото)
Погода в Украине
Виргиния, США
+17°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
46 %
759 мм
6.2 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять