В США пронесся торнадо, погибли 22 человека (фоторепортаж)

Из-за торнадо более 47 тысяч домохозяйств остались без электричества.

В штате Теннесси на юго-востоке США 22 человека погибли в результате торнадо.

Торнадо прошел по Теннесси в ночь на 3 марта, в том числе затронув крупнейший город штата, Нэшвилл, сообщает Медуза со ссылкой на CNN.

Читайте также Во Франции шторм "Леон" вызвал наводнения и торнадо

Только в нем, без учета небольших городов в сельской местности, были разрушены 47 строений, более 150 человек обратились за медицинской помощью.

Из-за торнадо более 47 тысяч домохозяйств остались без электричества.

Избирательные участки на праймериз Демократической партии, которые проходят в Теннесси в рамках "супервторника" 3 марта, открылись на час позже.