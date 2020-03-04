В США пронесся торнадо, погибли 22 человека (фоторепортаж)
Из-за торнадо более 47 тысяч домохозяйств остались без электричества.
В штате Теннесси на юго-востоке США 22 человека погибли в результате торнадо.
Торнадо прошел по Теннесси в ночь на 3 марта, в том числе затронув крупнейший город штата, Нэшвилл, сообщает Медуза со ссылкой на CNN.
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Только в нем, без учета небольших городов в сельской местности, были разрушены 47 строений, более 150 человек обратились за медицинской помощью.
Из-за торнадо более 47 тысяч домохозяйств остались без электричества.
Избирательные участки на праймериз Демократической партии, которые проходят в Теннесси в рамках "супервторника" 3 марта, открылись на час позже.
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