Ураган в Одессе: из-за поваленных деревьев парализовало движение транспорта
В частности, из-за падения деревьев на пути и обрыва контактной сети не функционируют несколько трамвайных и троллейбусных маршрутов.
В Одессе частично парализовано движение общественного транспорта из-за поваленных в результате урагана деревьев.
В Тернопольской области ураганый ветер повалил деревья, билборд и обесточил села (фото)
Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, зафиксированы падения деревьев на улицах Заболотного, Давида Ойстраха, проспекте Добровольского, улицах Комитетской, Митракова, Жуковского, Троицкой, Малой Арнаутской, Проховской, Николаевской дороге, Базарной, Бочарова, Артиллерийской, Польской, Екатерининской, Космонавтов, Ицхака Рабина и пр.
«По состоянию на 13:00 из-за падения деревьев на пути и обрыва контактной сети не функционируют трамвайные маршруты №1, 3, 5, 7, 26, 27, 28, троллейбусные маршруты №7 и 9. Везде работают аварийные бригады», - сообщили в пресс-службе.
По предварительным данным, в городе упало около 50 деревьев.
По словам очевидцев, на ул. Космонавтов ветер повалил два больших дерева, повреждены обшивка дома и газовая труба. На ул. Греческой кусок черепицы упал на припаркованный автомобиль, еще на одну машину на другой улице рухнуло дерево. Также в социальных сетях сообщают о падении билбордов.
В ряде домов отсутствует электричество.
Аналогичная ситуация в районах Одесской области. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, ветер повалил деревья в городе Ананьев, в котором также из-за урагана сорвана крыша с дома культуры. В городе Подольск ветер сорвал крышу с административного здания местного РЭС.
Власти просят жителей не выходить из дома без особой необходимости, быть предельно острожными на улицах, не парковать автомобили под деревьями и пр.
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