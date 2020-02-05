Смертельные лавины в Турции: погибли 28 человек, еще двое – пропали без вести
23 человека погибли из-за схода второй лавины, они пытались найти пропавших после схода предыдущей лавины.
В Турции 28 человек погибли из-за схода лавин в провинции Ван на востоке страны.
Об этом сообщает CNN Turk.
Число жертв шторма "Глория" в Испании возросло до девяти человекОтмечается, что 4 февраля под лавину попала туристическая группа, в результате чего пять человек погибли, еще двое пропали без вести. На их поиски отправились спасатели и волонтеры, которые на следующий день попали под новую лавину.
В результате второго схода снега погибли 23 человека. Среди них – трое пожарных, восемь сотрудников жандармерии, трое охранников и девять гражданских лиц, помогавших в поисках.
Еще около 30 человек были позже извлечены из-под лавины живыми. Власти сообщили, что число жертв может увеличиться, так как неизвестно, какое точное число гражданских добровольцев участвовало в поисках.
Ранее УНИАН сообщал, как на деревни в Исландии сошли три лавины.
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