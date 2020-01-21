Ветер до 100 км/ч: в Испании разбушевавшийся шторм "Глория" унес жизни четырех человек (фоторепортаж)

11:19, 21 января 2020
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Стихией затронуто все средиземноморское побережье Испании: из-за непогоды перекрыты дороги, также закрыты для движения судов порты Валенсии и Гандии.

Шторм "Глория" / REUTERS
Шторм "Глория" / REUTERS

В Испании по меньшей мере 4 человека погибли в результате обрушившегося на страну шторма "Глория". Местами порывы ветра достигают 100 км/ч.

Стихией затронуто все средиземноморское побережье Испании: из-за непогоды перекрыты дороги, также закрыты для движения судов порты Валенсии и Гандии, пишет euronews.

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На побережье высота волн достигает 5-7 метров. Испанские власти призывают граждан быть осторожными.

Вдобавок шторм принес на территорию Испании обильные снегопады, каких здесь не видели уже давно. Для Каталонии они вообще стали рекордными. Из-за разгула стихии временно запрещено движение грузовиков и автобусов на более чем 30 крупных дорогах в Кантабрии, Астурии, Наварре, Саламанке.

Также из-за сложных метеоусловий в понедельник был закрыт аэропорт Аликанте. Отмены рейсов затронули около двух тысяч пассажиров.

По прогнозам синоптиков, непростые погодные условия сохранятся в Испании до среды.

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Теги: #шторм#Испания
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