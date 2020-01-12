На Филиппинах проснулся вулкан Тааль, эвакуируют тысячи людей
Тааль - один из наименьших вулканов в мире, но достаточно активный.
Вулкан Тааль на Филиппинах начал выпускать гигантские столбы пепла. Власти начали эвакуацию около 8 тысяч людей, живущих поблизости.
Об этом сообщает ВВС.
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Столб дыма и пепла, исходивший от вулкана Тааль, простирался примерно в 1 км в небо. Вблизи вулкана слышно грохочущие звуки и можно почувствовать толчки.
Власти предупредили, что извержение вулкана возможно в течение ближайших недель. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии также предупредил живущих вблизи жителей о возможном "вулканическом цунами".
Тааль - один из наименьших вулканов в мире. За последние 450 лет было зафиксировано не менее 34 извержения.
Как сообщалось, в декабре 2019 года произошло извержение вулкана на новозеландском острове Уайт Айленд. В результате его извержения погибли 19 человек.
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