Правительство Австралии выделит около $1,4 миллиардов на восстановление после пожаров
Правительство Австралии готово потратить любую сумму на восстановление ферм, муниципальный учреждений и дорог.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что в ближайшие два года страна выделит дополнительно $1,39 млрд, чтобы покрыть расходы, вызванные лесными пожарами. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, правительство готово потратить любую сумму на восстановление ферм, муниципальный учреждений и дорог. При этом Моррисон подчеркнул, что пожары, вероятно, будут продолжаться еще недели или даже месяцы.
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Премьер-министр также отметил, что при необходимости дополнительного финансирования, оно будет предоставлено.
Лесные пожары в Австралии выжгли миллионы гектаров земли. 17 человек погибли из-за огня, а также были уничтожены тысячи домов. Кроме того, погибли около 8 тысяч коал и сотни тысяч других животных.
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