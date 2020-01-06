Правительство Австралии выделит около $1,4 миллиардов на восстановление после пожаров

09:35, 6 января 2020
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Правительство Австралии готово потратить любую сумму на восстановление ферм, муниципальный учреждений и дорог.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что в ближайшие два года страна выделит дополнительно $1,39 млрд, чтобы покрыть расходы, вызванные лесными пожарами. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, правительство готово потратить любую сумму на восстановление ферм, муниципальный учреждений и дорог. При этом Моррисон подчеркнул, что пожары, вероятно, будут продолжаться еще недели или даже месяцы.

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Премьер-министр также отметил, что при необходимости дополнительного финансирования, оно будет предоставлено.

Лесные пожары в Австралии выжгли миллионы гектаров земли. 17 человек погибли из-за огня, а также были уничтожены тысячи домов. Кроме того, погибли около 8 тысяч коал и сотни тысяч других животных.

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Теги: #Австралия#лесной пожар
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