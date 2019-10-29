Теплые деньки еще впереди: синоптик порадовала прознозом погоды в Украине
Завтра в Украине ожидается холодная погода.
До конца текущей недели в Украине сохранится холодная погода, а в начале следующей ожидается потепление.
Погода на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдут дожди (карта)
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее словам, завтра, 30 октября, похолодание усилится.
Ближайшей ночью ожидается от 3 мороза до 3 тепла, днем +3..+8 градусов. На юге ночью +3...+7 градусов, днем +8...+12 градусов.
Осадки маловероятны, ночью и утром - туманы. На Левобережье Украины северо-западный ветер может достигать сильных порывов.
В среду в Киеве будет без осадков. Ночью 0-2 градуса мороза, в окрестностях до -3 градусов, днем +4...+7 градусов.
По прогнозу синоптика, холодная погода продлится до конца недели, а с начала следующей к нам снова придет потепление.
Напомним, погода в ноябре в Украине будет по-зимнему холодной, с морозами и снегом.
- Винница+9°... -1°
- Днепр+8°... +4°
- Донецк+10°... +3°
- Житомир+10°... -1°
- Запорожье+10°... +5°
- Ивано-Франковск+10°... +1°
- Киев+9°... -2°
- Кировоград+8°... +1°
- Луганск+10°... +3°
- Луцк+10°... -1°
- Львов+10°... -2°
- Николаев+10°... +5°
- Одесса+10°... +5°
- Полтава+9°... +1°
- Ровно+9°... -2°
- Симферополь+18°... +9°
- Сумы+8°... -2°
- Тернополь+9°... -2°
- Харьков+11°... +1°
- Херсон+10°... +4°
- Хмельницкий+8°... -2°
- Черкассы+9°... 0°
- Чернигов+8°... -3°
- Черновцы+9°... +2°