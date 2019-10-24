Синоптики предупредили о тумане в Украине 25 октября

Видимость ухудшится до 200-500 м.

Иллюстрация REUTERS

В первой половине дня 25 октября по всей Украине ожидается туман, объявлен I уровень опасности.

Читайте также Во многих областях Украины сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"В первой половине дня 25 октября в Украине туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, до конца недели в Украине сохранится теплая погода.