Синоптики предупредили о тумане в Украине 25 октября

15:31, 24 октября 2019
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Видимость ухудшится до 200-500 м.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В первой половине дня 25 октября по всей Украине ожидается туман, объявлен I уровень опасности.

Во многих областях Украины сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"В первой половине дня 25 октября в Украине туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, до конца недели в Украине сохранится теплая погода.

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Теги: #погода#туман
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