На Багамах после урагана "Дориан" без вести пропали около 2500 тысяч человек

По официальным данным, жертвами урагана стали 50 человек.

Последствия урагана "Дориан" / REUTERS

На Багамских островах после урагана "Дориан" без вести пропали около 2500 тысяч человек.

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По официальным данным, жертвами урагана стали по меньшей мере 50 человек. На островах разрушены или повреждены около 13 тысяч строений, обширные территории оказались под водой, передает Euronews.

Представители Всемирной продовольственной программы (WFP) направили на Багамы экспертную группу в составе 15 человек, которые помогут оценить ущерб и понять, в чем жители островов нуждаются в первую очередь.

Организация уже отправила на острова гуманитарную помощь, в частности более 15 тысяч наборов пищи, генераторы электроэнергии и оборудование для связи.

Напомним, три человека погибли, один числится пропавшим без вести в результате тайфуна "Факсай" в Японии.