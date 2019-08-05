В Херсонской области пронеслась пылевая буря

Из-за облаков пыли ухудшилась видимость на некоторых участках дорог района.

В Херсонской области прошла пылевая буря / Новий візит

В воскресенье, 4 августа, в Гениченском районе Херсонской области пронеслась пылевая буря.

Читайте также Из-за непогоды в Украине обесточены десятки населенных пунктов, повалены деревья и размыты дороги

К буре привели сильный северо-западный ветер со шквалами и лишь кратковременные периодические осадки, передает "Новий візит".

Из-за облаков пыли, которые поднялись с полей, ухудшилась видимость на некоторых участках дорог района.

Пылевая буря в Херсонской области / www.vizit.ks.ua

Напомним, в селе Молога Одесской области утонул мужчина, который не успел спастись от огромного селевого потока.