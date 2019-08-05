В Херсонской области пронеслась пылевая буря
Из-за облаков пыли ухудшилась видимость на некоторых участках дорог района.
В воскресенье, 4 августа, в Гениченском районе Херсонской области пронеслась пылевая буря.
Из-за непогоды в Украине обесточены десятки населенных пунктов, повалены деревья и размыты дороги
К буре привели сильный северо-западный ветер со шквалами и лишь кратковременные периодические осадки, передает "Новий візит".
Из-за облаков пыли, которые поднялись с полей, ухудшилась видимость на некоторых участках дорог района.
Напомним, в селе Молога Одесской области утонул мужчина, который не успел спастись от огромного селевого потока.
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