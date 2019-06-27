Шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение

Объявлен І уровень опасности (желтый).

В Украине объявили штормовое предупреждение / фото УНИАН

Сегодня, 27 июня, в большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение.

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По данным синоптиков, на западе, севере и в центре страны ожидаются ливни, шквалы, местами град. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 27 июня, утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей, грозы, в отдельных районах значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек. В Киеве и Киевской области 27 июня днем грозы, шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град", - говорится в сообщении.

Объявлен І уровень опасности (желтый).

В то же время, как сообщили в Укргидрометцентре, в Украине, кроме западных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

карта Укргидрометцентра

Как сообщал УНИАН, синоптик предупредила о резких изменениях погоды в связи с прохождением атмосферного фронта.