Наводнение на востоке Китая затронула более миллиона человек

Прямой экономический ущерб составил около 383 млн долларов США.

С прошлой недели проливной дождь привел к затоплению девяти городов в провинции, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

По состоянию на 10 июня в результате наводнений пострадали посевы сельхозкультур площадью 110,5 тыс. га, в частности, посевы на 10,8 тыс. га были уничтожены. Стихией было разрушено 715 построек, серьезно повреждено 313 построек.

В метеослужбе провинции заявили, что ливень уже перемещается на юг, и ситуация по борьбе с наводнениями по-прежнему остается серьезной.

