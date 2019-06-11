Наводнение на востоке Китая затронула более миллиона человек
Прямой экономический ущерб составил около 383 млн долларов США.
В провинции Цзянси на востоке Китая наводнения, вызванные проливными дождями, затронули свыше 1,42 млн жителей, 135 тыс. человек были экстренно эвакуированы.
В Китае из-за наводнений эвакуировали тысячи людей
С прошлой недели проливной дождь привел к затоплению девяти городов в провинции, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.
По состоянию на 10 июня в результате наводнений пострадали посевы сельхозкультур площадью 110,5 тыс. га, в частности, посевы на 10,8 тыс. га были уничтожены. Стихией было разрушено 715 построек, серьезно повреждено 313 построек.
Прямой экономический ущерб составил около 383 млн долларов США.
В метеослужбе провинции заявили, что ливень уже перемещается на юг, и ситуация по борьбе с наводнениями по-прежнему остается серьезной.
More than 1.42 million residents have been affected by torrential rain-triggered floods in East China's Jiangxi province, with 135,000 relocated, local authorities said Monday. #floodhttps://t.co/NGZoEuTgwUpic.twitter.com/NSqyVhTjrF— China Daily (@ChinaDaily) 10 июня 2019 г.
Напомним, жертвами ливней и наводнений в провинции Тахар на севере Афганистана стали два человека.
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