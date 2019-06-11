Наводнение на востоке Китая затронула более миллиона человек

09:34, 11 июня 2019
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Прямой экономический ущерб составил около 383 млн долларов США.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В провинции Цзянси на востоке Китая наводнения, вызванные проливными дождями, затронули свыше 1,42 млн жителей, 135 тыс. человек были экстренно эвакуированы.

В Китае из-за наводнений эвакуировали тысячи людей

С прошлой недели проливной дождь привел к затоплению девяти городов в провинции, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти. 

По состоянию на 10 июня в результате наводнений пострадали посевы сельхозкультур площадью 110,5 тыс. га, в частности, посевы на 10,8 тыс. га были уничтожены. Стихией было разрушено 715 построек, серьезно повреждено 313 построек.

Прямой экономический ущерб составил около 383 млн долларов США.

В метеослужбе провинции заявили, что ливень уже перемещается на юг, и ситуация по борьбе с наводнениями по-прежнему остается серьезной.

Напомним, жертвами ливней и наводнений в провинции Тахар на севере Афганистана стали два человека.

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Теги: #погода#наводнение#Китай
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