Синоптики предупреждают об ухудшения погоды в отдельных областях Украины

Местами ожидаются сильные ливни и град.

В Украине сегодня ожидаются грозы / УНИАН

В пятницу, 7 июня, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Читайте также В Украине сегодня будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 7 июня в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях грозы, в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, по всей Украине прошли мощные ливни, которые сопровождались сильным ветром.