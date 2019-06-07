Синоптики предупреждают об ухудшения погоды в отдельных областях Украины

09:46, 7 июня 2019
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Местами ожидаются сильные ливни и град.

В Украине сегодня ожидаются грозы / УНИАН
В Украине сегодня ожидаются грозы / УНИАН

В пятницу, 7 июня, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

В Украине сегодня будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 7 июня в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях грозы, в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, по всей Украине прошли мощные ливни, которые сопровождались сильным ветром.

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Теги: #погода#дождь#штормовое предупреждение
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