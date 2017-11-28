

Принцип работы разработки заключается в том, что солнечная батарея образует электрический сигнал, который впоследствии попадает в суперконденсатор с очень большой емкостью. Он накапливает энергию, а затем оптимально распределяет ее с помощью специального электронного менеджера. Гибкая часть, где солнечная энергия превращается в электрическую, в мире уже была разработана. Но львовским ученым необходимо было создать гибкий суперконденсатор, что позволило бы реализовать автономную систему.



И они с этой задачей справились. Технология была воплощена в виде сумки, в которой можно зарядить только мобильный телефон. Теперь они работают над созданием более мощных систем, способных заряжать планшет или ноутбук.

