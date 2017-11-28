ТОП-10
внедренных
в мире
украинских
научных
разработок
НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ШКІДЛИВЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я
Close
Ежегодно ученые во всем мире делают огромное количество открытий и осуществляют разработки, которые помогают значительно улучшить качество нашей повседневной жизни и понять, как устроен мир вокруг нас. Свою весомую лепту в понимание мира вносят и украинские ученые, чьи достижения уже сегодня внедряются глобально. С помощью Национальной академии наук и компании Carlsberg Ukraine УНИАН собал ТОП-10 разработок и изобретений соотечественников, покоривших мир.
Электрический трамвай
Гибкий суперконденсатор
Распознавание лиц компьютером
Антибиотик батумин
Сапфировый компакт-диск
Электросварка мягких тканей
Часы-глюкометр для диабетиков
Бескровный анализ крови
Гипсовая повязка
Наноматериалы в энергетике
Электрический трамвай
Сегодня трудно представить современный город без электрического трамвая. Но оказывается, что весь мир обязан появлению этого вида транспорта полтавчанину Федору Пироцкому. Именно он разработал технологию передачи электроэнергии через железный провод.
Причем сама идея подвести к рельсам электричество у инженера-артиллериста родилась, судя по архивным данным, во время прогулки по Киеву с Павлом Яблочковым, создателем знаменитой «свечи Яблочкова», одной из первых электрических ламп. Но на реализацию прекрасной идеи ушли годы. И только в 1880 году Пироцкий продемонстрировал свое изобретение. Скорость первого прототипа трамвая составила 12 километров в час.
Трамвай на электротяге конструкции Пироцкого
Но тогда разработкой Пироцкого в имперской России никто не заинтересовался. Разочарованный изобретатель опубликовал результаты опытов в журнале и разослал его физикам из разных стран. Были среди них и немецкие братья фон Сименс.

А уже через год, в 1881 году, фирма Siemens открыла первую в мире электрическую трамвайную линию по проекту изобретателя. Следующие 5 лет Западная Европа все трамвайные линии строила по принципу Пироцкого.
16 мая 1881 года.
Запущена первая в мире линия электрического трамвая Siemens
В Киев изобретение вернулось только через 11 лет. И в июне 1892 года с Владимирского спуска к улице Садовской отправился первый электрический трамвай.
Гибкий суперконденсатор
Ученые из Национального университета «Львовская политехника» в сотрудничестве с Тайваньским текстильным научно-исследовательским институтом придумали гибкий тканевый суперконденсатор, работающий на солнечной батарее и способный зарядить даже мобильный телефон. Устройство представляет собой компактную систему энергосбережения, которая гнется и крепится к любой поверхности.

По словам самих ученых, работа над технологией началась еще в 1990-х годах в лаборатории члена-корреспондента Академии наук Украины Корнея Товстюка в Черновцах. Первые результаты появились только в первой половине 2000-х.

Принцип работы разработки заключается в том, что солнечная батарея образует электрический сигнал, который впоследствии попадает в суперконденсатор с очень большой емкостью. Он накапливает энергию, а затем оптимально распределяет ее с помощью специального электронного менеджера. Гибкая часть, где солнечная энергия превращается в электрическую, в мире уже была разработана. Но львовским ученым необходимо было создать гибкий суперконденсатор, что позволило бы реализовать автономную систему.

И они с этой задачей справились. Технология была воплощена в виде сумки, в которой можно зарядить только мобильный телефон. Теперь они работают над созданием более мощных систем, способных заряжать планшет или ноутбук.
Удивительное устройство львовских политехников открывает и другие интересные перспективы. К примеру, поверхность туристических палаток может также стать постоянным накопителем солнечной энергии и дать возможность, не разжигая костра, обогревать палатку или готовить пищу на электроприборах.

Еще больше перспектив открывается для применения этой технологии в промышленных масштабах, в частности в ЖКХ, для создания автономных систем обогрева домов.


О важности открытия львовских ученых говорит и тот факт, что оно в 2011 году было внесено в 100 лучших научно-исследовательских разработок мира по версии влиятельного научного журнала Research & Development («Научные исследования и разработки»).
Распознавание лиц компьютером
Технологии распознавания лиц широко шагают по планете. Теперь не только компьютер, но и телефон может узнавать нас по лицу. А в будущем своих пользователей будут приветствовать и автомобили, и соцсети, и даже магазины.

Но впервые эту фантастическую технологию разработали украинцы – киевляне Егор Анчишкин и его друг Юрий Мусатенко. Именно эти молодые люди в свои 26 лет заинтересовались проблемой распознавания видео и фотоинформации.
Потом они создали стартап Viewdle и в одной из лабораторий Кибцентра Национальной академии наук Украины в 2006 году разработали технологию, которая «умела» распознавать лица и объекты без необходимости каким-либо образом касаться их. По сути придуманный ими алгоритм был единственным способом идентифицировать человека, не прибегая к физическому контакту. Технологию назвали, как и стартап, Viewdle. Идея была великолепна, но не хватало денег.
Тогда они нашли первого спонсора – украинского эмигранта и одессита Юрия Фраймана. Потом деньги на разработку выделяли различные фонды со всего мира. В итоге украинские разработчики вышли на создание Android-приложения для мобильного телефона под названием Viewdle SocialCamera. Приложение мгновенно распознавало людей, которые находились в объективе камеры, автоматически добавляло к изображению имя и передавало полученные фотографии через Facebook, MMS, Flicker или по электронной почте выбранным людям.
Созданное ими приложение для мобильных телефонов вызвало интерес у мирового IT-гиганта – компании Google, которая в 2012 году и выкупила разработку украинских стартаперов.
Антибиотик батумин
Ещё несколько десятилетий назад казалось, что благодаря антибиотикам многие болезни побеждены навсегда. Но сегодня врачи бьют тревогу — антибиотики становятся не только неэффективными, но и весьма опасными из-за бесконтрольного их применения самим людьми.

Единственный выход – разрабатывать и разрабатывать все новые виды антибиотиков. Именно так и поступили ученые из Института микробиологии и вирусологии НАН Украины, которые создали новый антибиотик, обладающий высокой активностью ко всем видам стафилококка. По своему химическому строению он не имеет аналогов среди антибиотиков, используемых в практической медицине.



В 2005 году директор Института микробиологии и вирусологии им. Д. К. Заболотного Валентин Подгорский во время представления препарата рассказал журналистам, что батумин это антибиотик, действие которого распространяется на стафилококковую инфекцию, в частности, на так называемый золотистый стафилококк, но при этом не подавляет полезные для живого организма вирусы.

По его словам, ученые института выделили штамм антибиотика из вещества, привезенного в свое время из Батуми, исследовательская работа в этом направлении продолжалась в течение 30 лет. Но украинская разработка не привлекла внимание национальных инвесторов, поскольку продолжение исследований требовало больших финансовых затрат. Поэтому Институт откликнулся на предложение бельгийской компании, которой, согласно договору, передал лицензионное право на сертификационные испытания и промышленное производство нового препарата.
Врачи отмечают своевременное появление батумина, поскольку он играет важную роль во время вспышек госпитальной инфекции. А это была и есть одна из острых проблем современной медицины.
Сапфировый компакт-диск
Мало кто знает, но компакт-диск тоже придумал украинец! В конце 1960-х аспирант Киевского института кибернетики Вячеслав Петров первым в мире изобрел его прообраз. Тогда разработка носила научный характер и не имела ничего общего с музыкой.

Сегодня Вячеслав Петров – академик НАН Украины и директор Института проблем регистрации информации. На его счету около 230 открытий, а пару лет назад он изобрел оптический диск на сапфире, на котором можно вечно хранить до 210 Мб информации.

Если записать информацию на сапфировый диск, ее можно будет прочесть и через миллион лет.

Этой разработкой уже заинтересовались многие известные компании, которым нужно десятилетиями хранить коммерческую, техническую и прочую информацию.


В частности, в США, где существует национальный проект, ученые создают банк геномов (наследственный материал) миллиона живых существ, включая микроорганизмы. Это делается на случай глобальной катастрофы, чтобы сохранить сведения о нынешнем разнообразии жизни для будущих цивилизаций. Однако на чем хранить информацию, которая будет собрана в этом банке, американцы пока не знают. И поэтому они заинтересовались разработкой украинского ученого.


Сам ученый в интервью СМИ отметил, что стоимость диска из сапфира — примерно 200 долларов. Но те задачи, которые он позволяет решить, делают такую сумму приемлемой.

Материал для него — искусственный сапфир — создали и детально исследовали в Харьковском институте монокристаллов НАНУ. Там эти сапфиры выращивают кусками килограммов по 500 каждый и изготовляют из них целый ряд изделий: иллюминаторы для глубоководных аппаратов, хирургические инструменты, в том числе и диски.


Интересно, что компьютерная техника сделала столь огромные шаги в своем развитии, но долговременно хранить информацию до сих пор было не на чем. Теперь для этого можно воспользоваться сапфировыми дисками.
Электросварка мягких тканей
Пожалуй, это настоящая революция в хирургии. Больному после проведенной операции, надреза и или возникновения пробоин в теле с помощью специального прибора ПАТОНМЕД ЕКВЗ-300 аккуратно сшивают ткани.

Происходит бескровное, быстрое, удобное для хирурга и малотравматичное для пациента выполнение оперативных вмешательств. После такой операции зачастую отсутствуют нагноения, некроз тканей и инородных тел в ране, снижается риск кровопотери, происходит сокращение продолжительности операций и быстрая послеоперационная реабилитация.


Эта технология, которая называется «высокочастотная сварка живых тканей», была разработана в Институте электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины и впервые применена в 2002 году. С тех пор освоено более 150 разных хирургических методик и ежегодно, с помощью аппаратов, использующих технологию высокочастотной сварки живых тканей, проводится в среднем 25-30 тысяч хирургических операций. В частности, в общей и абдоминальной хирургии, травматологии, пульмонологии, проктологии, урологии, маммологии, оториноларингологии, гинекологии, офтальмологии и др.


В разговоре с корреспондентом УНИАН первый вице-президент Национальной академии наук, академик Антон Наумовец отметил, что сейчас в ИЭС им. Е. О. Патона создана целая гамма аппаратов для осуществления сварки живых тканей. Базовым аппаратом служит ЕКВЗ-300, выпускаемый под торговой маркой ПАТОНМЕД.

На его базе разработаны мобильные системы ЕКВЗ-300 М и ЕКВЗ-300 МДК, незаменимые для хирургов, работающих по вызову, военных госпиталей, станций скорой помощи, санитарной авиации, медицины катастроф, ветеринарной хирургии и др. Эти аппараты имеют малый вес (6,5 кг с кабелями и базовым инструментом) и удобны для транспортировки. Они разворачиваются в рабочее состояние за считанные минуты. Могут работать как в стационарных, так и в полевых условиях.
Буквально сразу после проведения первых успешных хирургических операцией технологией сварки живых тканей заинтересовались ученые и хирурги из других стран, которые также стали ее активно применять. Считается, что этот метод наиболее перспективен при трансплантации органов.
Часы-глюкометр для диабетиков
Одним из самых массовых и распространенных заболеваний в мире является сахарный диабет. Чтобы контролировать уровень глюкозы больным, даже имеющим современные аппараты, приходится проходить отчасти болезненную процедуру – прокалывать кожу для взятия капельки крови.
Ученый из Ужгорода Петр Бобонич разработал глюкометр, который позволяет измерить уровень сахара в крови без проколов кожи. И одной из причин, зачем изобретатель, не имеющий отношения к медицине, занялся этой разработкой, стал тот факт, что его жена заболела диабетом, и он решил ей помочь.


Изобретение размером с мобильный телефон состоит из пластмассовой клипсы со светоприемниками и диодами, которые подключены к мультиметру – прибору для электронных измерений.

Клипса глюкометра крепится к уху или пальцу. Через кровеносные сосуды проходит инфракрасный луч от светодиода к фотоприемнику и подает сведения об уровне глюкозы на монитор аппарата.


Изобретение украинского физика уникально еще и тем, что, в отличие от остальных глюкометров, существующих в мире, он дает наименьшую погрешность 15%. Кроме того, прибор Бобонича простой в использовании и может быть втрое дешевле всех известных аналогов.

Сейчас разработкой украинского ученого заинтересовались многие страны мира, в частности, Латвия, Венгрия, Словакия, Израиль, Китай и Сингапур.
Бескровный анализ крови
Наверное, нет такого человека, которому не приходилось хоть раз в жизни сдавать анализ крови.

Неприятная, но необходимая процедура. Не так давно украинским ученым удалось разработать бескровный анализ крови, и теперь важные показатели здоровья можно будет узнать и без боли.


Прибор называется «Биопроминь». За 5 минут он способен определить 131 показатель крови. В частности, устройство определяет скорость оседания эритроцитов, общий белок, лимфоциты и другие показатели.

Изобретение действует чрезвычайно просто. Пациенту нужно присоединить к телу всего 5 датчиков. После этого врач вводит в компьютерную программу личные показатели больного: возраст, пол, вес, рост, частоту пульса и дыхания. За несколько минут будут известны данные диагностики.

Устройство не только удобное, но и чрезвычайно точное. Возможная погрешность составляет всего 2%.

Единственный минус «Биопроменя» на сегодня – его цена. Обойдется такое чудо медицины в примерно 20 000 долларов. Сейчас прибором пользуются всего в нескольких клиниках Украины. За рубежом «Биопроминь» активно используют в Китае, Объединенных Арабских Эмиратах, Чехии, Беларуси и России.
Гипсовая повязка
С древних времен, чтобы сохранить неподвижность в области перелома применялись различные материалы. Сам факт того, что кости намного лучше срастаются, если придать им неподвижность относительно друг друга, был очевиден еще первобытным людям. Подавляющее большинство переломов заживет без какой-либо необходимости в операции, если сломанная кость правильно сопоставлена и зафиксирована.


На протяжении своего развития человечество по-разному решало эту задачу, используя различные подручные материалы.

Но только известный хирург Николай Пирогов, проживший не один десяток лет под Винницей, впервые в мире применил знакомую нам гипсовую повязку. И произошло это во время Крымской войны в 1852 году, в одном военном госпитале.

Вот так гипсовая повязка при переломах костей стала важнейшим достижением хирургии минувшего века. Потому что гипс является своего рода прекрасной защитой раны от дальнейших загрязнений и инфицирования, способствует уничтожению находящихся в ней микробов, к тому же позволяет воздуху проникнуть к ране. А самым главным аспектом является то, что создается необходимый покой сломанным конечностям – руке или же ноге. Больной в гипсе довольно спокойно переносит даже продолжительные транспортировки.
На сегодняшний день гипсовая повязка используется как в травматологических, так и в хирургических клиниках во всех уголках мира. Ученые пытаются создавать различные виды таких повязок, совершенствуют состав входящих в них компонентов, устройства, которые предназначены для наложения и снятия гипсов. Тем не менее, существенно изначально созданный Пироговым метод не изменился. Гипсовая повязка прошла одно из самых суровых испытаний – испытание временем и применением во всем мире.
Наноматериалы в энергетике
Многие, наверное, представляют, что такое трансформатор, и что он может быть огромных размеров и иметь приличный вес. Но еще в начале 2000 годов украинские ученые пришли к выводу: работа трансформатора во многом зависит от магнитных особенностей сердечника. И если его делать из наноматериалов с использованием нанокристаллических сплавов, можно получать материалы с уникальными магнитными, механическими и химическими свойствами.
Используя эти сплавы при изготовлении трансформатора, можно существенно уменьшить и его вес – минимум в 10 раз.
Это настоящая революция в электротехнике», – рассказал УНИАН об этой разработке первый вице-президент НАН, академик Антон Наумовец.
В качестве примера Наумовец сообщил, что сейчас украинские ученые сделали трансформатор на 250 кВТ, который соизмерим со штангенциркулем, который каждый из нас использовал в школе.
Разработки украинских ученых в изготовлении наноматериалов позволяют развить производство новых конкурентоспособных видов продукции, таких как электронные одно- и трехфазные счетчики электроэнергии, малогабаритные сварочные аппараты, телефонные станции, высокоточные измерительные трансформаторы и датчики, устройства защитного отключения при появлении тока утечки на землю, преобразователи для электротранспорта и т.д.

На сегодняшний день многие зарубежные компании уже заказывают изготовление этих сплавов для своих производственных целей.
Однако этот перечень далеко не полный. И украинская наука не стоит на месте. На подходе, по словам первого вице-президента НАН Антона Наумовца, сотни других изобретений, готовых к испытанию и серийному производству. Тем не менее, к сожалению, у отечественной науки есть и своя ахиллесова пята. Это хроническое недофинансирование, низкая зарплата ученых, дефицит современного оборудования и как результат – стремительный отток кадров.
Наши ученые стремятся открывать, внедрять и зарабатывать. И не только для себя, но и для государства. Они предлагают полезные и востребованные для экономики разработки, советуют, как улучшить быт, повысить уровень образования и медицинского обслуживания в обществе. Но для воплощения планов необходимо, чтобы государство создало более благоприятный климат для инновационного бизнеса», – говорит академик. И добавляет: – Научный прогресс невозможен без новаций. Но для появления новаций нужны меры стимулирования».
В качестве примера первый вице-президент Национальной академии сообщил, что украинские ученые в конце прошлого года отправили в правительство перечень из более 500 крайне необходимых для украинской экономики разработок, но для этого необходимо открыть их финансирование. В итоге, Кабмин смог предоставить нужные средства только для небольшого числа заявок. «Кабинет министров выбрал только 40... Из области медицины, энергетики и наноматериалов», – уточняет Антон Наумовец.

Как быть с остальными? Авторы перспективных научных проектов, которые не попадают в список «счастливчиков», финансируемых государством, становятся соискателями грантов, ищут спонсоров, которые поверят в их идею. К примеру, в прошлом году две украинские разработки получили по 500 тысяч гривен от пивоваренной компании Carlsberg Ukraine, инициировавшей в прошлом году Elephant Fund – фонд поддержки науки в Украине. Гранты от фонда получила группа ученых FoodBiopack, презентовавших прогрессивную идею производства пакетов, упаковочных пленок и одноразовой посуды из экологически безопасного материала, а также команда Национального авиационного университета «Воду слонам!», предложившая с помощью микроводорослей бороться с избытком фосфатов в открытых водоемах.
Впрочем, поддержка науки для Carlsberg – привычное дело. Буквально с первых дней своего существования компания нога в ногу идет с наукой. Основатель компании Я. К. Якобсен еще в далеком 1876 году создал Фонд Carlsberg для поддержки датских, а позже – и глобальных научных исследований. Среди знаковых изобретений лаборатории Carlsberg — получение чистой культура дрожжей, шкала кислотности (ph-scale) и сорт ячменя, устойчивый к климатическим погодным условиям.
Как получить в подарок книгу Стивена Хокинга и Леонарда Млодинова «Высший замысел» в брендированной эко-сумке? – Пройдите наш увлекательный тест о вкладе украинских ученых в мировую науку и участвуйте в розыгрыше девяти таких призов. Правила участия в акции здесь. Итак, узнаем, хорошо ли Вы разбираетесь в научном наследии Украины.
ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О ВКЛАДЕ УКРАИНСКИХ УЧЕНЫХ В МИРОВУЮ НАУКУ?
ПРОЙТИ ТЕСТ
Авторы: Николай Бабич, Вероника Кордон