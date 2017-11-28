В качестве примера первый вице-президент Национальной академии сообщил, что украинские ученые в конце прошлого года отправили в правительство перечень из более 500 крайне необходимых для украинской экономики разработок, но для этого необходимо открыть их финансирование. В итоге, Кабмин смог предоставить нужные средства только для небольшого числа заявок. «Кабинет министров выбрал только 40... Из области медицины, энергетики и наноматериалов», – уточняет Антон Наумовец.
Как быть с остальными? Авторы перспективных научных проектов, которые не попадают в список «счастливчиков», финансируемых государством, становятся соискателями грантов, ищут спонсоров, которые поверят в их идею. К примеру, в прошлом году две украинские разработки получили по 500 тысяч гривен от пивоваренной компании Carlsberg Ukraine, инициировавшей в прошлом году Elephant Fund – фонд поддержки науки в Украине. Гранты от фонда получила группа ученых FoodBiopack, презентовавших прогрессивную идею производства пакетов, упаковочных пленок и одноразовой посуды из экологически безопасного материала, а также команда Национального авиационного университета «Воду слонам!», предложившая с помощью микроводорослей бороться с избытком фосфатов в открытых водоемах.