9 февраля 2020 года
состоится 92-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа в 2019 году. Это самая влиятельная американская кинопремия, созданная в 1929 году, которая ежегодно вручается деятелям киноискусства. Церемония награждения проходит в театре "Долби" в Лос-Анджелесе и транслируется в прямом эфире по всему миру.
Награда, задуманная главой американской киностудии "Metro-Goldwyn-Mayer" Луисом Бартом Майером в 1929 году для поощрения деятелей кино США, является одной из старейших регулярных и ныне действующих кинопремий в мире, а также самой значительной и престижной на планете.

Некоторым актерам десятки лет не удается получить желанную статуэтку. Другие же номинировались и получали престижную кинонаграду рекордное количество раз. О вторых и пойдет сегодня речь.

РЕКОРДСМЕНЫ
ПРЕМИИ "ОСКАР"

Лучший фильм
(14 номинаций на "Оскар")
На звание "Лучшего фильма" номинируются художественные картины длительностью 40 минут и более, в которых не менее 75% фраз произносится на английском языке. Для прочих фильмов предусмотрена категории "Лучший фильм на иностранном языке", "Лучший художественный короткометражный фильм" и другие.

Итак, дальше представлены фильмы, которые имеют наибольшее количество номинаций на эту премию 14.

"Унесенные ветром" (1939)

С момента выхода картины "Унесенные ветром" прошло уже больше семидесяти лет. Глядя на экран, с трудом верится, что у ленты солидный стаж, так молодо она выглядит на фоне современных фильмов, выдавая свой возраст лишь использованием заметных сейчас комбинированных съемок и диалогами, в которых сквозит некоторая наивность и старомодность, присущая ретро-фильмам.
За время работы над лентой в режиссерском кресле успели побывать Сэм Вуд, Джордж Кьюкор и Виктор Флеминг, великие творцы кино того времени. Блестящая экранизация популярнейшего романа Маргарет Митчелл была номинирована на 14 Оскаров, получив в итоге 8 (в том числе за лучший фильм и лучшую женскую роль в исполнении непревзойденной Вивьен Ли). Лента стала настоящим украшением мирового кинематографа, снискав признание и любовь не одного поколения зрителей.

"Все о Еве" (1950)

Американская драма 1950 года снята режиссером Джозефом Лео Манкевичем на основе рассказа Мэри Орр "Мудрость Евы". Актриса Бетт Дейвис сыграла Марго Ченнинг, знаменитую звезду Бродвея. Молодая поклонница вмешивается в ее жизнь и, в конечном итоге, становится угрозой для ее карьеры и личной жизни. В эпизодической роли в картине снялась Мэрилин Монро, для которой это была
одна из первых киноработ.

"Все о Еве" получил восторженные отзывы критиков. Фильм стал фаворитом премии "Оскар" 1951 года и был заявлен в рекордных 14 номинациях. Из них картина завоевала 6, включая премию за лучший фильм.

"Титаник" (1997)

Голливудский фильм-катастрофа был снят режиссером Джеймсом Кэмероном в 1997 году. В ленте показана гибель легендарного лайнера "Титаник". Главные герои Роза и Джек, будучи членами различных социальных слоев, влюбились друг в друга на борту корабля, совершавшего свой первый и последний рейс через Атлантический океан в 1912 году.
Бюджет фильма составил 200 млн долларов — рекордный для своего времени. "Титаник" установил рекорд, став первой картиной, преодолевшей рубеж в 1 млрд долларов, и самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа, собрав в прокате во всем мире свыше 1,8 миллиардов долларов, удерживая это достижение на протяжении 12 лет, пока оно не было побито другой картиной Кэмерона "Аватар".

Ну и, конечно, "Титаник" был номинирован на "Оскар" рекордных 14 раз, в результате получил 11 статуэток, включая награду "Лучший фильм" 1997 года и лучший саундтрэк (песня "My Heart Will Go On" в исполнении Сэлин Дион). "Титаник" уже стал классикой, и часто входит в десятку лучших фильмов всех времен в жанре мелодрама.

"Ла-Ла Ленд" (2016)

Мюзикл 2016 года снят режиссером Дэмьеном Шазеллом с Райаном Гослингом и Эммой Стоун в главных ролях. В центре сюжета — влюбленные джазовый пианист Себастьян и начинающая актриса Миа, проживающие в Лос-Анджелесе и преследующие свои мечты. Название картины одновременно относится к городу Лос-Анджелес и к выражению, означающему потерю связи с реальностью.
Фильм сразу же получил множество наград и положительных отзывов от критиков. На 89-й церемонии вручения премии "Оскар" "Ла-ла-ленд" был представлен в 14 номинациях и одержал победу в шести категориях: "Лучшая режиссура", "Лучшая женская роль" (Эмма Стоун), "Лучшая операторская работа", "Лучшая музыка к фильму", "Лучшая песня к фильму" ("City of Stars" в исполнении главных героев) и "Лучшая работа художника-постановщика".
Большая пятерка "Оскара"
О чем мечтают все кинодеятели мира, так это получить "Большую пятерку" — комбинацию из 5 ключевых побед на церемонии "Оскар" ("Лучший фильм", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий"). "Большая пятерка" случалась всего трижды в истории кинопремии.

"Это случилось однажды ночью" (1935)

Первой картиной, взявшей все 5 ключевых золотых статуэток (имя "Оскар" трофей получил только в 1939-м), стала романтическая комедия "Это случилось однажды ночью" Фрэнка Капры. Тогда победа фильма вызвала большой резонанс. В частности, "Оскар" за "Лучшую женскую роль" прочили драматической актрисе Бетт Дэвис за игру в фильме "Бремя страстей человеческих". Но статуэтку неожиданно забрала звезда комедий Клодет Кольбер.
Кларк Гэйбл в фильме, можно сказать, произвел маленькую сексуальную революцию. В одной из сцен актер снимает рубашку, под которой нет белой майки, обязательного бельевого атрибута того времени. На голый торс Кларка Гэйбла тогда загляделась не только партнерша, но и вся женская аудитория фильма.

"Пролетая над гнездом кукушки" (1975)

"Пролетая над гнездом кукушки" драма режиссера Милоша Формана по роману Кена Кизи. Премьера картины состоялась 19 ноября 1975 года на кинофестивале в Чикаго. Он стал вторым фильмом в истории мирового кинематографа, завоевавшим "Оскар" в 5 самых престижных номинациях. Такую же "Большую пятерку" фильм получил и на "Золотом глобусе", что случилось впервые в истории кино.

Фильм, повествующий о драме в психиатрической клинике, снимался практически полностью в отделении для душевнобольных больницы штата Орегон. Критики высоко оценили режиссуру и актерскую игру Джека Николсона, признав "Пролетая над гнездом кукушки" одним из важнейших событий "новой волны" американского кинематографа 1970-х годов.

"Молчание ягнят " (1991)

Американский триллер 1991 года режиссера Джонатана Демми снят по мотивам одноименного романа Томаса Харриса о Ганнибале Лектере. "Молчание ягнят" сюжетно продолжает фильм "Красный дракон" (2002) и предшествует событиям ленты "Ганнибал" (2001). Главные роли исполнили Джоди Фостер и Энтони Хопкинс.
Картина была удостоена пяти премий "Оскар", а также "Серебряного медведя" за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале. На данный момент это третий и последний фильм, имеющий "Большую пятерку "Оскара". Со времени выхода на экраны "Молчания ягнят" такое не удавалось больше ни одному фильму. Лента заняла 64 место в списке 500 лучших фильмов ужасов по мнению пользователей сайта IMDb.

Фильм неоднократно признавался одним из лучших триллеров в истории кино. В декабре 2011 года "Молчание ягнят" включили в Национальный реестр фильмов США, что считается великим достижением в кинематографе.
Лучший актер
Номинантов премии "Оскар" за лучшую мужскую роль (не более пяти) выдвигают путем тайного голосования по списку допущенных фильмов. Делают это члены академии, сами являющиеся актерами и актрисами. Победитель определяется общим голосованием всех активных пожизненных представителей киноакадемии.

Джек Николсон


Из актеров на "Оскар" чаще всего номинировался Джек Николсон — в общей сложности 12 раз (8 раз за главные роли и 4 за роли второго плана), три из которых принесли ему победу.
Три "Оскара" Николсону обеспечили фильмы "Пролетая над гнездом кукушки" (1975), "Язык нежности" (1983) и "Лучше не бывает" (1997). В 1994 году он стал одним из самых молодых актеров, награжденных премией Американского института киноискусства за жизненные достижения. Джек Николсон также является обладателем множества других наград, в том числе BAFTA, семи "Золотых глобусов", шести премий Национального совета кинокритиков США и лауреатом премии Гильдии киноактеров США.

Майкл Кейн


Майкл Кейн сыграл более чем в 100 полнометражных картинах, удостоившись за свою многолетнюю карьеру двух "Оскаров" и трех "Золотых глобусов". Является одним из двух актеров (наряду с Джеком Николсоном), выдвигавшихся на "Оскар" за лучшую роль (главную или второго плана) в четырех разных десятилетиях: 1960-х, 1970-х,
1980-х и 2000-х.
Свой первый "Оскар" Кейн заработал по итогам 30 лет в профессии (и 20 в Голливуде) за роль второго плана в фильме Вуди Алена "Ханна и ее сестры" (1987). Кстати говоря, Ален тогда тоже получил награду Американской киноакадемии за лучший оригинальный сценарий.
Вторую статуэтку актер получил 13 лет спустя также за роль второго плана в фильме "Правила виноделов" (2000). Майкл Кейн сыграл глубоко положительного врача, становящегося суррогатным отцом для сироты по имени Гомер (которого сыграл Тоби Магуайр).

Что касается поражений, у Кейнах их четыре — по одному на 1960-е, 1970-е, 1980-е и 2000-е. С "Элфи" актер уступил Полу Скофилду ("Человек на все времена"), с "Игрой навылет" — самому Марлону Брандо ("Крестный отец"), с "Воспитанием Риты" — Роберту Дювалю ("Нежное милосердие"), а с "Тихим американцем" — Эдриану Броуди ("Пианист").
Лучшая актриса
"Оскар" в номинации "Лучшая женская роль" вручается с 1929 года. Первой обладательницей статуэтки была Джанет Гейнор, получившая ее за роли в фильмах "Седьмое небо", "Уличный ангел" и "Восход солнца". Единственные актрисы, номинировавшиеся на кинопремиюв течение пяти десятилетий подряд (с 1960-х по 2000-е) — это Мерил Стрип (с 1970-х по 2010-е) и Кэтрин Хепберн (с 1930-х по 1960-е и 1980-е).

Мерил Стрип


Мерил Стрип — трехкратная обладательница премии "Оскар" (с 21 номинацией за актерскую работу — больше, чем у любого другого актера или актрисы в истории кинематографа). Первую номинацию на "Оскар" актриса получила за роль Линды в военной драме Майкла Чимино "Охотник на оленей" (1978). Первой статуэтки Мерил удостоилась за роль супруги главного героя в социальной драме "Крамер против Крамера" (1979).
Мерил Стрип в 1979 году
Еще 2 статуэтки последовали за исполнение роли польской эмигрантки Софи Завистовски в драме "Выбор Софи" (1982) и перевоплощение в премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в биографической ленте "Железная леди" (2011).

Кэтрин Хепберн


Эта голливудская актриса является лидером, побившим все рекорды в номинации "Оскар". Хепберн номинировалась на премию "Оскар" 12 раз и была удостоена этой премии четырежды больше, чем любой другой актер или актриса в истории.
За 60-летнюю карьеру в кино актриса была награждена за лучшую женскую роль в таких фильмах как "Ранняя слава" (1933), "Угадай, кто придет к обеду" (1967), "Лев зимой" (1968) и "На Золотом озере" (1981). Что касается номинаций две из них за роли в ставших уже классикой американского кинематографа фильмах "Филадельфийская история" (1940) и "Африканская королева" (1951).
Лучший режиссер
Рекордсменом "Оскара" среди режиссеров является Вуди Аллен. За всю его длинную карьеру в кино фильмы режиссера были 23 раза номинированы на премию "Оскар" и четыре раза Вуди таки получал свою заслуженную награду.

Вуди Аллен


Американский режиссер и актер Вуди Аллен неоднократно был признан одним из величайших кинорежиссеров современности. Сразу две статуэтки киноакадемии достались режиссеру за фильм "Энни Холл" (1977). Эта картина появилась на свет благодаря короткому роману и плодотворной дружбе Вуди с актрисой Дайан Китон. Фильм был назван настоящим именем Китон, и именно этот фильм Вуди Аллен считает поворотной точкой в развитии своего авторского стиля.
Две статуэтки режиссер получил в номинациях: "Лучшая режиссерская работа" и "Лучший оригинальный сценарий". Следующая картина режиссера, удостоившаяся "Оскара", – "Ханна и ее сестры" (1986), фильм также одержал победу в категории "Лучшая режиссерская работа". И еще один "Оскар" Аллену принес фильм "Полночь в Париже" (2011) – победа за "Лучший оригинальный сценарий".
Примечательно, что за все эти годы Аллен всего один раз лично присутствовал на церемонии и даже произнес со сцены речь. Это было на 74-й церемонии в 2002 году, когда киноакадемия прислала Аллену личное приглашение с просьбой поддержать американцев и национальный кинематограф после жуткой трагедии 11 сентября 2001 года. Тогда церемония "Оскар" проходила спустя всего полгода после теракта. Вуди Аллен приглашение принял, приехал в ненавистный для него Лос-Анджелес и в своей речи призвал коллег-режиссеров продолжать снимать кино в его любимом городе – Нью-Йорке.
Абсолютный рекордсмен
Рекордсменом "Оскара" является мультипликатор, сценарист, режиссер и актер Уолт Дисней. Он номинировался на премию 59 раз и удостоился 26 статуэток, три из которых почетные.
Сразу 4 награды Уолт Дисней унес за документальный полнометражный фильм "Живая пустыня", документальный короткометражный фильм "Аляскинский эскимос", короткометражный мультфильм "Гудение, свист, звон и гул" и короткометражный фильм "Страна медведей". Такое случалось всего один раз за всю историю кинопремии.
Номинировали Диснея даже после смерти: в 1969 году (а умер режиссер в 1966-м) его короткометражный мультфильм "Винни-Пух и день забот" получил почетную статуэтку.
Каждая премия "Оскар" сопровождается спорами о победителях и справедливости их успеха. Подобный ажиотаж начинается задолго до церемонии, продолжается во время и не прекращается после – особенно если награду в очередной раз не получил какой-нибудь знаменитый актер. Обладатели даже одной статуэтки навсегда входят в историю, что уж говорить о тех, кто делал это по несколько раз.
Автор: Вероника Кордон