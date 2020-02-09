Мерил Стрип — трехкратная обладательница премии "Оскар" (с 21 номинацией за актерскую работу — больше, чем у любого другого актера или актрисы в истории кинематографа).

Первую номинацию на "Оскар" актриса получила за роль Линды в военной драме Майкла Чимино "Охотник на оленей" (1978). Первой статуэтки Мерил удостоилась за роль супруги главного героя в социальной драме "Крамер против Крамера" (1979).