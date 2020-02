Бюджет фильма составил 200 млн долларов — рекордный для своего времени. "Титаник" установил рекорд, став первой картиной, преодолевшей рубеж в 1 млрд долларов, и самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа, собрав в прокате во всем мире свыше 1,8 миллиардов долларов, удерживая это достижение на протяжении 12 лет, пока оно не было побито другой картиной Кэмерона "Аватар".



Ну и, конечно, "Титаник" был номинирован на "Оскар" рекордных 14 раз, в результате получил 11 статуэток, включая награду "Лучший фильм" 1997 года и лучший саундтрэк (песня "My Heart Will Go On" в исполнении Сэлин Дион). "Титаник" уже стал классикой, и часто входит в десятку лучших фильмов всех времен в жанре мелодрама.