Тем более, что, несмотря на все сложности, у нас все еще сохраняются ячейки настоящей науки. Коллективы, в которых действительно ею «горят» и занимаются ею на мировом уровне. И когда молодой ученый или исследователь попадает в такую научную группу – она его захватывает. Уже не хочется ехать куда-то за рубеж.



Во-вторых, остаются те, кому особенно хочется строить именно украинскую науку. А, в-третьих, если удастся все-таки создать конкурентные условия в Украине, не столь страшно, если часть ученых будет уезжать. Ведь это естественный процесс. Важно, чтобы зарубежным исследователем, а также украинским ученым из диаспоры, было интересно приезжать и работать в нашу страну.



Безвершенко напоминает, что в развитых странах в порядке вещей и создание частных фондов, исследовательских лабораторий, стипендий для ученых и исследователей. Ведь инвестиция в науку – это лучшая инвестиция для человека или компании с достаточным количеством средств. Это отличная возможность оставить свое имя в истории.

