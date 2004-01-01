Люди
вне
времени
Украинские ученые
и изобретатели,
удивившие мир
НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ШКІДЛИВЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я
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Все изобретено до нас. Те, кто далек от науки, частенько верят в это ошибочное убеждение. На самом же деле, наука не имеет границ – и в этом ее главная ценность. Многие великие научные открытия происходили случайно. А неудачные попытки со временем сменялись успешными, переворачивая жизнь всего человечества.

При этом, несмотря на ценность научных знаний, в нашем обществе сегодня не сформировано представление о вкладе в мировую науку украинских ученых. Немногие из наших читателей смогут сходу вспомнить хоть несколько таких гениев.
Бактериолог Владимир Хавкин
Конструктор Сергей Королев
Изобретатель Борис Патон
Хирург Николай Амосов
Космонавт Юрий Гагарин
Физик-теоретик Сергей Шарапов
Авиаконструктор Игорь Сикорский
Основатель компании Carlsberg Якоб Якобсен
Совместно с Carlsberg, УНИАН расскажет о выдающихся ученых и изобретателях украинского происхождения. А также о том, с какими трудностями вынуждены сталкиваться ученые современности.

Обратим внимание, все они – люди не только своего времени, но и будущего. Ведь они, с одной стороны, реагировали на вызовы той современности, в которой жили. А с другой – новаторски смотрели вперед, сквозь года. Благодаря некоторым из них у нас есть наше настоящее. А другие еще удивят нас в будущем.

Почему пиво поддерживает науку?
Можно было бы парировать: «а почему бы и нет»? Но ответ, как ни странно, кроется в другом вопросе – как сварить, пожалуй, лучшее в мире пиво?

Основатель компании Carlsberg Якоб Якобсен был убежден, что пивоварение можно усовершенствовать с помощью науки. Поэтому в 1875 году, когда его бизнес стал успешным и начал приносить прибыль, датский пивовар открыл исследовательскую лабораторию Carlsberg. А еще через год – Фонд Carlsberg, который по сей день инвестирует более 30% прибыли компании в развитие и поддержку науки во всем мире.
Якоб Кристиан Якобсен основал компанию Carlsberg в 1847 году.
Чтобы убедиться в правоте Якобсена, - что наука, действительно, способствует развитию пивоварения, - генеральный директор Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко предлагает заглянуть в прошлое.
И культура чистых дрожжей, и энзимы, и шкала pH – эти открытия совершили ученые, работавшие в лаборатории Carlsberg. И это реальные доказательства того, что научные открытия помогали изменить пивоварение к лучшему. А наши потребители получали более качественный и вкусный продукт», – рассказывает он.
Как и Фонд, исследовательская лаборатория Carlsberg, старейшая лаборатория Европы, продолжают работать и сегодня. Буквально несколько лет назад здесь был выведен сорт ячменя null-LOX, устойчивый к сложным климатическим условиям. Он не накапливает лишний белок, что позволяет достичь высоких свойств ячменя и солода. Как следствие, получается сохранить свежий вкус пива. Отдельно отметим, что данный ячмень можно выращивать в засушливых условиях. Простыми словами, null-LOX – ответ Carlsberg на проблему мирового голода и реальный шаг к ее решению.
Этот ячмень мы в Украине используем уже несколько лет. Так что, хоть и не семимильными шагами, но прогресс до Украины тоже добирается... На всех наших трех украинских пивоваренных заводах есть производственные лаборатории, оснащенные по последнему слову техники. Наши специалисты постоянно работают над повышением качества продуктов», – добавляет Евгений Шевченко.
Люди вне времени
Керосиновая лампа, электрический трамвай, опреснение морской воды, компакт-диск... Список можно продолжать долго. Все эти вещи и технологии объединяет одно – они были изобретены украинцами. Некоторые изобретения, в свое время, не были запатентованы (тот же рентген или кинескоп), но этот факт никоим образом не уменьшает их ценность для человечества, как и многих других изобретений наших соотечественников.

Для импровизированного рейтинга мы отобрали людей из разных областей научных знаний, начиная с XIX века и до наших дней.
1896: первая вакцина против чумы
1931: машина с пропеллером на крыше
1961 год: человек в космосе
1963: хирург–легенда
1930-е, 1993: электросварки отца и сына
2004: теоретик для работ ученых всего мира
Будущий известный бактериолог Владимир Хавкин, родом из Бердянска, получил образование в Одессе. Из-за своего еврейского происхождения он не мог заниматься наукой в царской России, поэтому уехал в Европу. Во Франции Хавкин изобрел вакцину против холеры.

Много лет работал в Индии, где в 1896 году придумал первую в истории вакцину против чумы. В Индии Хавкина назначили главным бактериологом страны и руководителям противочумной лаборатории в Бомбеи. Позднее лаборатория была переименована в Институт Хавкина.
Авиаконструктор из Киева Игорь Сикорский, эмигрировавший в США, известен всему миру изобретением вертолета. Свою машину с пропеллерами на крыше и хвосте изобретатель запатентовал в 1931 году.

Через восемь лет начались первые испытания, а в мае 1940 года Сикорский поднял свое детище в свободный полет. За успехом последовали заказы от американской армии, и постепенно фирма конструктора преобразовалась в мощный концерн по выпуску военных и гражданских вертолетов.
Уроженца Житомира Сергея Королева многие считают основателем космонавтики. Такое мнение вполне может быть оправдано, если вспомнить, что именно под его руководством в космос были запущены первая межконтинентальная баллистическая ракета и первый искусственный земной спутник. Более того, первым полетом и выходом человека в космос – того самого Юрия Гагарина – тоже руководил Сергей Королев.
Впервые в мире протезирование митрального клапана сердца провел украинский хирург Николай Амосов, проживший в Киеве 49 лет. Также он впервые ввел в употребление протезирования клапанов сердца с антитромботическими свойствами.
Легендарные Евгений и Борис Патоны – признанные светила отечественной и мировой науки – также неразрывно связаны с Киевом. Евгений Патон придумал различные методы электросварки, используемые по сей день.

А Борис Патон совершил удивительное открытие для области медицины, разработав идею сварки живых тканей. Кстати, совсем недавно гениальному ученому, президенту НАН Украины, исполнилось сто лет.
Именно физик-теоретик Института теоретической физики, киевлянин Сергей Шарапов в 2004 году описал свойства уникального материала графена (используют в солнечных батареях, а на его основе разрабатывают новую электронику, оптические приборы, устройства для энергосбережения и биосенсоры), а в 2010 году британские ученые за открытие графена получили Нобелевскую премию. В целом, ученые со всего мира почти четыре тысячи раз ссылались в своих работах на теоретических исследования Шарапова.
Многие современные ученые и изобретатели украинского происхождения живут и работают за рубежом. Поэтому часто не известно, что эти гениальные люди – украинцы или имеют украинские корни. К примеру, у известного во всем мире канадского психолога Альберта Бандуры, который входит в ТОП-5 лучших психологов всех времен и народов, мать была украинкой.
Наиболее цитируемый украинский ученый в области химии и нанотехнологий, основатель Института наноматериалов Юрий Гогоци, вырос в Киеве. После падения «железного занавеса» учился по стипендии в Германии, работал в разных странах мира. На сегодняшний день он также нередко приезжает в Украину, сотрудничает с местными учреждениями, но все-таки его основное место работы – университет в Филадельфии.
Известный всему миру, как американский стартапер, сооснователь и инженер PayPal, вице-президент по разработкам в Google Максим Левчин тоже родился в Киеве. Но в 1991 году его семья эмигрировала в США.
А украинская исследовательница Марина Вязовская (пару лет назад решила математическую задачу столетий – это была сенсация в мире математики!) родилась и училась в Киеве, но сейчас живет в Германии, занимается наукой и преподает в университете. Однажды в интервью украинским журналистам на вопрос, что могло бы ее побудить вернуться в Украину, Вязовская сказала: самая главная проблема в нашей стране связана с финансированием. Плюс, в самом обществе должен быть запрос на науку. А, по ее мнению, «в Украине не очень понимают, для чего вообще наука нужна…».
Как это – быть украинским ученым
Жить и работать в Украине научному исследователю сегодня непросто. Зарплаты – ниже средней, отсутствие финансирования для профессионального развития, отсутствие необходимой для исследований инфраструктуры, правового обеспечения... Плюс, девальвация самого статуса ученого – научные степени во многих направлениях науки продаются и покупаются. Да и общее отношение государства к науке не особо заинтересованное – для политиков наука годами не в приоритете.

Комплекс всех этих проблем действительно толкает людей или бросать науку и идти в смежные специальности, или уезжать из Украины.
Часть ученых тесно сотрудничают с зарубежными коллегами, ездят за границу выполнять эксперименты, пользоваться зарубежной исследовательской инфраструктурой. Но это не может продолжаться вечно. Если у вас здесь нет возможностей делать свою работу, значит, в какой-то момент, начинаете искать возможности в других местах», – говорит заместитель председателя Совета молодых ученых НАН Украины, вице-президент ОО «Unia Scientifica» Юлия Безвершенко.
Сама Юлия – физик-теоретик. Говорит, что им проще, ведь особая инфраструктура для работы не нужна. Достаточно карандаша и бумаги (или компьютера), а также доступа в интернет.

Безвершенко помогла УНИАН разобраться в реальном положении дел с финансированием украинской науки.

Итак, существует два инструмента финансирования науки.
Виды финансирования науки
БАЗОВОЕ
КОНКУРСНОЕ
Основой является все-таки базовое финансирование научных учреждений, которое выделяется государством на их основную деятельность и обеспечивает преемственность исследований. В развитых странах базовое финансирование выдается на основе экспертизы, которая оценивает научную деятельность учреждения с учетом выделяемых средств. Такое оценивание проводят регулярно, раз в несколько лет.



В Украине действующая система экспертизы – государственной аттестации – не обновлялась годами. Фактически, осталась на советском уровне. Ее главный минус в том, что реальную картину с ее помощью узнать невозможно. Поэтому базовое финансирование у нас раздают не за заслуги, а просто так, как сложилось исторически: кому раньше давали – тем выдают и сейчас. В результате ограниченные ресурсы тратятся неэффективно, поскольку значительная их часть идет на тех, кто вообще не производит научный продукт.
В последние годы есть очень незначительный тренд на улучшение финансирования, но абсолютные цифры остаются небольшими и не позволяют произойти качественным изменениям. Это финансирование позволяет науке только выживать. Но никак не стимулирует приток молодежи. Также средств абсолютно недостаточно на вещи, которые очень важны для науки, – поддержки и обновления исследовательской инфраструктуры», – рассказывает Юлия Безвершенко.
Более того, худшие и лучшие получают примерно одинаковую зарплату и условия. Поэтому лучшие не могут развиваться, более того, их эта "уравниловка" сама по себе демотивирует. А худшие видят, что государству все равно, никто вникать не будет. Следовательно, можно заниматься имитацией или псевдонаукой…», - добавляет она.
Отметим, что принятый закон «О научной и научно-технической деятельности» заложил необходимость создать новую систему государственной аттестации. Уже даже разработана определенная нормативная база, но проекты еще нуждаются в доработке.

В то же время, конкурсное финансирование имеет вариации. Это могут быть различные государственные или негосударственные фонды, финансирование, как отдельного исследователя, так и инфраструктурных проектов, даже создание научного центра. Однако, конкурсное финансирование всегда импульсное – конкурс можно и не выиграть...
Закон «О научной и научно-технической деятельности» подразумевает создание Национального фонда исследований для стимулирования, как фундаментальных, так и прикладных исследований. Чтобы на конкурс могли подаваться и научные коллективы, и люди, независимо от ведомственного подчинения. Закон вступил в силу в январе 2016 года, но государство, к сожалению, очень медленно внедряет реформу науки...

Только в прошлом году правительством было утверждено положение о создании фонда, а в бюджете на 2019 год наконец-то заложены средства на его запуск и первые конкурсы.
Если эта институция будет действительно прозрачно работать и получать адекватное финансирование, в Украине появится серьезный инструмент конкурсного финансирования, который будет выращивать новое качество в украинской науке, тем самым, давать сигнал лучшим – оставаться. А новым ученым – приходить в науку, ведь есть куда», – рассуждает Юлия Безвершенко.
Тем более, что, несмотря на все сложности, у нас все еще сохраняются ячейки настоящей науки. Коллективы, в которых действительно ею «горят» и занимаются ею на мировом уровне. И когда молодой ученый или исследователь попадает в такую научную группу – она его захватывает. Уже не хочется ехать куда-то за рубеж.

Во-вторых, остаются те, кому особенно хочется строить именно украинскую науку. А, в-третьих, если удастся все-таки создать конкурентные условия в Украине, не столь страшно, если часть ученых будет уезжать. Ведь это естественный процесс. Важно, чтобы зарубежным исследователем, а также украинским ученым из диаспоры, было интересно приезжать и работать в нашу страну.

Безвершенко напоминает, что в развитых странах в порядке вещей и создание частных фондов, исследовательских лабораторий, стипендий для ученых и исследователей. Ведь инвестиция в науку – это лучшая инвестиция для человека или компании с достаточным количеством средств. Это отличная возможность оставить свое имя в истории.
Таким принципом, в частности, руководствуется и компания Carlsberg в рамках своего Фонда Carlsberg и Фонда Tuborg. Последний специализируется на поддержке искусства. А Фонд Carlsberg инвестирует и активно поддерживает инновационные исследования самого высокого уровня в естественных, общественных и гуманитарных науках.
 
 
 
 
Такое финансирование призвано помогать талантливым ученым, а также обеспечивать для них возможность покупать необходимое оборудование, участвовать в инновационных проектах и публиковать результаты важнейших работ, чтобы другие исследователи также могли ими воспользоваться. Проекты, финансируемые Фондом Carlsberg, не ограничены какой-то определенной тематикой. Гранты выделяются на научные исследования и предоставляют ученым полную свободу в реализации проектов.
Каждый год, если я правильно помню, объявляются три победителя, которые получают гранты от Фонда. Спектр очень широк – это и нанотехнологии, и общественные науки, политология, социология, медицина», – говорит генеральный директор Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко.
Не так давно датская пивоваренная компания начала вкладывать средства в исследования в области искусственного интеллекта, с целью использования технологии для разработки новых видов пива и контроля качества продукции. Шевченко говорит, что это пока еще очень новая тема.
По мере развития проекта будем держать в курсе, пока есть небольшой флер секретности, чтобы конкуренты об этом не узнали», – с улыбкой отмечает он.
В Украине компания Carlsberg Ukraine инвестирует, прежде всего, в активное развитие цифровых технологий, с целью повышения качества обслуживания своих клиентов. Кроме того, осенью 2018 года было объявлено о создании проекта «Elephant Fund – фонда поддержки науки в Украине». А в начале декабря в Киеве, в рамках работы Фонда, прошел первый хакатон инновационных идей - Elephant Hackathon. Его цель - разработка инновационных проектов в сфере восстановления и эффективного использования биоресурсов. Верхние строчки в рейтинговом списке участников хакатона заняли две команды, которые и стали победителями хакатона.
Первая команда, «BioPack», планирует сделать простым и рентабельным изготовление биологически безопасных пакетов, которые разлагаются за 30 дней. Решения команды соответствуют критериям окупаемости и могут уже через год в корне изменить представление об упаковочных материалах массового потребления. Вторая команда-победитель представила жюри проект «Воду слонам», цель которого – остановить «цветение» открытых водоемов. Команда предложила новый метод очистки сточных вод от фосфатов с применением водорослей и последующим изготовлением удобрений из отработанных продуктов.
 
 
 
 
Рейтинговый список формировался на основе оценивания экспертной группы. Общая сумма гранта от Carlsberg Ukraine для двух победителей хакатона составила один миллион гривен.
 
 
 
 
Авторы: Ирина Шевченко, Вероника Кордон